La Roma punta il terzino 20enne del Feyenoord: offerti 25 milioni per il talento, ma dall'Olanda filtra la volontà del club di trattenerlo
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La Roma continua a lavorare sul mercato in cerca di rinforzi per il presente, ma anche per il futuro. Tra i profili monitorati spunta Givairo Read, giovane terzino/esterno del Feyenoord, finito al centro di una trattativa che potrebbe accendersi nei prossimi giorni.
Read, la Roma ci prova: c'è l'offerta al FeyenoordLa Roma ha mosso i primi passi concreti per Givairo Read. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha manifestato un forte interesse per il giocatore olandese del Feyenoord, arrivando a presentare una prima offerta ufficiale di circa 25 milioni di euro per il classe 2006. La dirigenza capitolina considera Read uno dei profili ideali per rinforzare la corsia destra con un giocatore giovane, di prospettiva ma già abituato a confrontarsi ad alti livelli. L'offerta, tuttavia, non ha ancora trovato l'apertura del club olandese, che secondo i media locali sarebbe intenzionato a trattenere uno dei propri talenti più promettenti.
Dall'Olanda: il Feyenoord alza il muroLe indiscrezioni provenienti di media olandesi raccontano di un Feyenoord tutt'altro che disposto a privarsi facilmente del proprio talento. La società di Rotterdam ritiene Read uno dei prossimi pilastri del progetto tecnico ed, economicamente, sembra valutare il giocatore sensibilmente più della cifra presentata dalla Roma. Il Feyenoord è forte anche della lunga durata del contratto del giocatore, fino al 2029, e non ha alcuna necessità di cedere nell'immediato. Inoltre, negli ultimi mesi il laterale è stato seguito con attenzione anche da diversi club di Bundesliga e Premier League: l'ultimo è stato il Nottingham Forest, che si è visto rifiutare già due proposte scritte, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Per questo motivo, se confermato, la Roma dovrà probabilmente rilanciare se vorrà trasformare l'interesse in una vera trattativa.
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Read, chi è l'obiettivo della RomaClasse 2006, Givairo Read è un terzino destro moderno, rapido e molto propositivo. Fa della spinta offensiva uno dei suoi punti di forza, ma abbina qualità tecniche ad una buona capacità di lettura difensiva. È efficace nell'uno contro uno, possiede un buon cross e si distingue anche per personalità e maturità nonostante la giovane età. Nel corso della stagione con il Feyenoord si è ritagliato uno spazio sempre più importante nelle rotazioni della prima squadra, mettendo insieme prestazioni convincenti tra Eredivisie e competizioni europee: nell'ultima annata, il giocatore ha concluso con 2 gol e 3 assist.
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