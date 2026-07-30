La Roma continua a lavorare sul mercato in cerca di rinforzi per il presente, ma anche per il futuro. Tra i profili monitorati spunta Givairo Read, giovane terzino/esterno del Feyenoord, finito al centro di una trattativa che potrebbe accendersi nei prossimi giorni.

Read, la Roma ci prova: c'è l'offerta al Feyenoord

Laha mosso i primi passi concreti per. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha manifestato un forte interesse per il giocatore olandese del, arrivando a presentare una prima offerta ufficiale di circaper il classe 2006. La dirigenza capitolina considera Read uno dei profili ideali per rinforzare la corsia destra con un giocatore giovane, di prospettiva ma già abituato a confrontarsi ad alti livelli. L'offerta, tuttavia, non ha ancora trovato l'apertura del club olandese, che secondo i media locali sarebbe intenzionato auno dei propri talenti più promettenti.

MILANO, ITALIA - 18 FEBBRAIO: Santiago Gimenez dell'AC Milan compete per la palla con Givairo Read del Feyenoord durante la partita di calcio di banda play-off della UEFA Champions League 2024/25 League tra AC Milan e Feyenoord il 18 febbraio 2025 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Dall'Olanda: il Feyenoord alza il muro

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Read, chi è l'obiettivo della Roma

Le indiscrezioni provenienti di media olandesi raccontano di untutt'altro che disposto a privarsi facilmente del proprio talento. La società di Rotterdam ritiene Read uno dei prossimidel progetto tecnico ed,, sembra valutare il giocatore sensibilmente più della cifra presentata dalla Roma. Il Feyenoord è forte anche della lunga durata del contratto del giocatore, fino al 2029, e non ha alcunadi cedere nell'immediato. Inoltre, negli ultimi mesi il laterale è stato seguito con attenzione anche da diversi club di Bundesliga e Premier League: l'ultimo è stato il, che si è vistogià due proposte scritte, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano. Per questo motivo, se confermato, ladovrà probabilmente rilanciare se vorrà trasformare l'interesse in una vera trattativa.Classe 2006,è un terzino destro, rapido e molto propositivo. Fa dellaoffensiva uno dei suoi punti di forza, ma abbina qualità tecniche ad una buona capacità di lettura. È efficace nell'uno contro uno, possiede un buon cross e si distingue anche pere maturità nonostante la giovane età. Nel corso della stagione con ilsi è ritagliato uno spazio sempre più importante nelle rotazioni della prima squadra, mettendo insieme prestazioni convincenti tra Eredivisie e competizioni europee: nell'ultima annata, il giocatore ha concluso con