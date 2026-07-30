Clamoroso colpo di scena in Premier League a pochissime settimane dall'inizio del campionato: Eddie Howe non è più l'allenatore del Newcastle. Dopo giorni di confronti serrati con la dirigenza e un pre-season complesso, il tecnico inglese ha rassegnato le dimissioni, ponendo fine a un percorso durato quasi cinque anni.

I Magpies si sono mossi con estrema rapidità per individuare il successore. Come rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la trattativa è ormai alle battute finali: il nuovo allenatore del Newcastle sarà Matthias Jaissle. Il tecnico tedesco classe 1988, attualmente alla guida dell'Al-Ahli e già cercato con insistenza dal Milan nei mesi scorsi, è pronto a fare il suo esordio in Premier League.

Eddie Howe: un addio che era nell'aria

L'addio di Eddie Howe chiude ufficialmente un ciclo iniziato nel novembre del 2021, quando l'allenatore inglese prese in mano una squadra al terzultimo posto per trasformarla in una delle realtà più solide d'Inghilterra. Sotto la sua guida, i

Magpies

hanno conquistato una storica qualificazione in Champions League, sollevato la Carabao Cup e valorizzato enormemente la rosa, lanciando o rilanciando profili poi ceduti a cifre da capogiro come Alexander Isak e Sandro Tonali.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Sandro Tonali del Newcastle United arriva allo stadio prima della partita di Premier League tra Newcastle United e West Ham United al St James' Park il 17 maggio 2026 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Negli ultimi mesi, tuttavia, la tensione tra il tecnico e la proprietà saudita è cresciuta a causa di vedute differenti sulle strategie di mercato e della cessione di alcuni pezzi pregiati. Nelle ultime 48 ore, intensi colloqui con la dirigenza hanno portato Howe a maturare la decisione di rassegnare le dimissioni, ponendo termine a un'era indimenticabile per i tifosi del St James' Park.

Jaissle è il nuovo tassello per ricominciare

Il compito che attende Matthias Jaissle si preannuncia arduo quanto stimolante. Reduce dall'esperienza in Arabia Saudita alla guida dell'Al-Ahli e precedentemente distintosi al Salisburgo per un calcio moderno, aggressivo e proiettato verso i giovani, il tecnico tedesco si misura per la prima volta con il campionato più competitivo al mondo.

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Con l'inizio della Premier League ormai alle porte, non c'è tempo da perdere. Una volta definiti i dettagli contrattuali e ufficializzato l'ingaggio, Jaissle prenderà immediatamente in mano la squadra per completare la preparazione estiva e trasmettere i suoi principi tattici ai calciatori nel minor tempo possibile.