Francisco Trincao lascia l'Europa e vola in Arabia. L'esterno portoghese, molto gradito da Ruben Amorim e dal Milan, è ufficialmente diventato un nuovo giocatore dell'Al-Ahli. A renderlo noto è la società del club arabo attraverso una nota ufficiale.

Il comunicato dell'Al-Ahli

Attraverso un comunicato ufficiale e un post sui propri canali social, l'Al-Ahli ha annunciato l'arrivo di Francisco Trincao scrivendo:"L'Al Ahli Club ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'esterno portoghese Francisco Trincao dallo Sporting Lisbona con un contratto quadriennale. Questa mossa riflette la strategia del club di rafforzare la prima squadra con giocatori di qualità ed esperienza, in linea con l'ambizione di competere per tutti i titoli nella prossima fase".

LISBONA, PORTOGALLO - 7 APRILE: Francisco Trincao dello Sporting CP durante la partita della prima tappa dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26 tra lo Sporting Clube de Portugal e l'Arsenal FC all'Estadio Jose Alvalade il 7 aprile 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Riguardo le qualità dell'ormai ex Sporting e Barcellona, il club saudita ha sottolineato: "L'ingaggio riflette la fiducia del club nelle qualità di Trincao, nella sua esperienza europea e nel fatto che si tratti di un'ala versatile, in grado di giocare in diverse posizioni offensive, tecnicamente molto forte e un giocatore decisivo, caratteristiche che si prevede apporteranno un valore aggiunto significativo alla squadra. L'Al Ahli ha augurato a Trincao ogni successo ed ha espresso la sua fiducia nel fatto che svolgerà un ruolo importante nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi della squadra".

Le prime dichiarazioni di Francisco Trincao

All'interno del comunicato, sono anche arrivate le prime parole di Francisco Trincao da giocatore dell'Al-Ahli: "Sono molto orgoglioso di unirmi all'Al Ahli. Capisco il valore, la storia e la tifoseria di questo grande club. La passione dei tifosi dell'Al Ahli è stata una delle ragioni principali che mi hanno spinto a fare questo passo".

With Trincão.. all roads lead to the goal 🎯#AlAhli pic.twitter.com/VR8FZ0DhYn — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 18, 2026

Infine, il calciatore portoghese ha chiuso il suo intervento facendo una promessa ai tifosi del club biancoverde: "Prometto di lottare al fianco dei miei compagni per raggiungere il successo e rendere felici i tifosi".