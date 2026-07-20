L'Al-Hilal non smette di guardare in casa Inter. Dopo aver portato in Arabia Saudita Simone Inzaghi, il club di Riad avrebbe individuato in Alessandro Bastoni uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato. Secondo Gianluca Di Marzio, l'interesse nei confronti del difensore nerazzurro è concreto, anche se al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale e non esiste una vera trattativa tra le società.

Inzaghi vuole ritrovare uno dei pilastri della sua Inter

Non sorprende che il primo nome sulla lista disia proprio quello di Bastoni. Durante i quattro anni trascorsi insieme a Milano, il centraleè diventato uno dei punti fermi del sistema difensivo nerazzurro, distinguendosi non solo per la solidità in marcatura, ma anche per la qualità nella costruzione del gioco.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Alessandro Bastoni del FC Internazionale Milano posa per una foto con i trofei Coppa Campioni d'Italia e Coppa Italia dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Mancino naturale, bravo nell'impostazione e nella conduzione della palla, Bastoni è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Proprio queste caratteristiche lo rendono il profilo ideale per il progetto tecnico dell'Al-Hilal, che punta ad alzare ulteriormente il livello della rosa dopo gli investimenti delle ultime stagioni.

Caricamento post Instagram...

Prima le cessioni, poi l'eventuale assalto al difensore

L'interesse, però, non basta per parlare di una. Prima di poter affondare il colpo, l'Al-Hilal dovrà infatti liberare uno slot destinato ai calciatori stranieri presenti in rosa, passaggio indispensabile per poter programmare un investimento di questo livello.

Dal canto suo, l'Inter continua a considerare Bastoni uno dei leader tecnici e dello spogliatoio e non ha intenzione di privarsene con facilità. Per convincere il club nerazzurro servirebbe un'offerta fuori mercato, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore. Al momento, quindi, la situazione resta in una fase interlocutoria: l'interesse degli arabi è reale, ma perché possa trasformarsi in una vera trattativa serviranno sviluppi concreti nelle prossime settimane.