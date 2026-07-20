L'Al-Hilal pensa ad Alessandro Bastoni per rinforzare la difesa, ma al momento non esiste una trattativa con l'Inter
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L'Al-Hilal non smette di guardare in casa Inter. Dopo aver portato in Arabia Saudita Simone Inzaghi, il club di Riad avrebbe individuato in Alessandro Bastoni uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto arretrato. Secondo Gianluca Di Marzio, l'interesse nei confronti del difensore nerazzurro è concreto, anche se al momento non è stata presentata alcuna offerta ufficiale e non esiste una vera trattativa tra le società.
Inzaghi vuole ritrovare uno dei pilastri della sua InterNon sorprende che il primo nome sulla lista di Simone Inzaghi sia proprio quello di Bastoni. Durante i quattro anni trascorsi insieme a Milano, il centrale classe 1999 è diventato uno dei punti fermi del sistema difensivo nerazzurro, distinguendosi non solo per la solidità in marcatura, ma anche per la qualità nella costruzione del gioco.
Mancino naturale, bravo nell'impostazione e nella conduzione della palla, Bastoni è considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Proprio queste caratteristiche lo rendono il profilo ideale per il progetto tecnico dell'Al-Hilal, che punta ad alzare ulteriormente il livello della rosa dopo gli investimenti delle ultime stagioni.
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Prima le cessioni, poi l'eventuale assalto al difensoreL'interesse, però, non basta per parlare di una trattativa imminente. Prima di poter affondare il colpo, l'Al-Hilal dovrà infatti liberare uno slot destinato ai calciatori stranieri presenti in rosa, passaggio indispensabile per poter programmare un investimento di questo livello.
Dal canto suo, l'Inter continua a considerare Bastoni uno dei leader tecnici e dello spogliatoio e non ha intenzione di privarsene con facilità. Per convincere il club nerazzurro servirebbe un'offerta fuori mercato, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore. Al momento, quindi, la situazione resta in una fase interlocutoria: l'interesse degli arabi è reale, ma perché possa trasformarsi in una vera trattativa serviranno sviluppi concreti nelle prossime settimane.
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