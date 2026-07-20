Per la stagione 2026/2027, il Milan non solo vuole rinforzare la propria squadra ma anche guardare al futuro ed in questo caso rientra Konstantinos Karetsas. Il giocatore, infatti, è nato nel 2007 ed è uno dei più importanti nella sua squadra, vale a dire il Genk. I rossoneri stanno pensando di prenderlo, ma devono stare attenti alla richiesta del belga ma ed ad un'importante concorrenza.

Moretto: "Per arrivare a Karetsas, il Milan deve effettuare prima una cessione"

Il Milan vuole regalare aed anche ai propri tifosi il terzo acquisto della sessione estiva attualmente in corso dopo gli arrivi didaldalla. Da diverse settimane, infatti, il club proveniente dalla Lombardia ha messo nel mirino Karetsas, calciatore nato nel 2007 ed attualmente al Genk, club della massima divisione belga. Tuttavia, i rossoneri devono far fronte ad alcuni imprevisti se vuole portare in Italia il giocatore della. Nelle ultime ore, infatti, il noto esperto di calciomercatoha rilasciato un aggiornamento su questa situazione.

Utrecht, Olanda - 22 gennaio 2026: Konstantinos Karetsas del Genk corre col pallone durante la partita di Europa League tra Utrecht e Genk allo Stadion Galgenwaard. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Queste sono state le sue parole in uno degli ultimi video sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "Anche in Belgio, nelle ultime ore, hanno confermato che i rossoneri hanno mostrato interesse nei confronti di Karetsas e sul giocatore c'è anche il Borussia Dortmund. Mi risulta, però, che il Milan deve prima effettuare una cessione, in particolar modo quella di Rafael Leão e l'idea iniziale sarebbe queste e poi si capiranno le intenzioni del club. Il calciatore nato nel 2007, se potesse, potrebbe aspettare il Milan anche perché sarebbe disposto a dare la priorità ai rossoneri. Karetsas preferirebbe di più giocare per i rossoneri. La valutazione del giocatore, però, è sempre pari a 35 milioni di euro aggiungendo anche dei bonus".