Il mercato del Milan si concentra nella zona chiave per lo scacchiere del tecnico ex-Manchester United: il greco del Genk però costa troppo
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Il Milan prosegue la ricerca della qualità per la trequarti mettendo nel mirino Konstantinos Karetsas, giovane talento di proprietà del Genk. Il gioiellino greco, distintosi per visione di gioco, duttilità e spiccate doti tecniche tra le linee, è finito tra i profili attentamente monitorati dai rossoneri per impreziosire il nuovo scacchiere tattico di Rúben Amorim.
L'operazione non si preannuncia tuttavia semplice: il Genk valuta il classe 2007 attorno ai 40 milioni di euro e sul giocatore c'è già una forte concorrenza europea, a partire dal Borussia Dortmund. Il Milan al momento resta alla finestra per valutare l'evoluzione della trattativa, consapevole che un affondo decisivo per un talento di tale prospettiva potrebbe rappresentare l'investimento perfetto per regalare ad Amorim l'imprevedibilità e la fantasia desiderate. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>
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