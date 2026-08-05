Appare in grande forma la Lazio che si avvicina all'avvio ufficiale della stagione. La squadra di Gattuso vince facilmente contro l'Ostiamare, segnando quattro reti. Soddisfatto l'allenatore dei biancocelesti: "Siamo sulla strada giusta".

Le parole di Gattuso dopo l'amichevole Lazio-Ostiamare

La Lazio di Gennaro Gattuso procede nella sua marcia di avvicinamento all'inizio della stagione. Lo fa giocando e vincendo la suadel precampionato contro l'Ostiamare. In precedenza i biancocelesti avevano vinto in tutte e quattro le precedenti gare: contro l'Under-20 del club, poi contro. Oggi i ragazzi di Gattuso hanno avuto vita facile: segnano quattro reti con due doppiette che portano le firme di. Adesso il club diè atteso da una ultima amichevole con ile poi dal debutto inil 16 agosto con il

RIETI, ITALIA - AGOSTO 05: Mattia Zaccagni della SS Lazio durante la partita amichevole tra SS Lazio e AS Ostia Mare al Formello Sport Center il 05 agosto 2026 a Rieti, Italia. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Dopo la vittoria di oggi, al centro sportivo di Formello, ha parlato l'allenatore, Gattuso, in una intervista ai canali ufficiali della società. Che si è detto soddisfatto di quanto fatto finora e ha espresso le sue idee riguardo al tipo di calcio che i biancocelesti dovranno giocare: "Sto conoscendo bene i ragazzi, hanno voglia di fare. Non devono andare in cerca di alibi, sul fatto che non ci saranno i tifosi o sul campo quando non sarà in perfette condizioni. Non ce lo possiamo permettere, dobbiamo stare sul pezzo e saper soffrire. Vogliamo fare un calcio di pressione e gli alibi non ci porteranno da nessuna parte. Sto apprezzando lo spirito, la voglia di non mollare mai; siamo sulla strada giusta". Riguardo alla partita di oggi: "C'è sempre da migliorare, ma siamo contenti. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti ma spirito e voglia ci sono ed è molto importante. Con l'Ascoli avevamo giocato meglio mentre nel primo tempo di oggi non abbiamo fatto benissimo ma è comprensibile perché c'erano dei giocatori che non hanno mai giocato insieme. Siamo contenti dei nostri giovani, così come di tutto il gruppo. Qui ci sono ragazzi per bene, a volte anche troppo".