Luka Modric è tra i calciatori più attesi al Mondiale con la Croazia, dopo una stagione personale ad altissimi livelli con il Milan, nonostante un finale di stagione molto amaro per la squadra rossonera. Tiene banco l'interrogativo sul suo futuro: restare in Italia all'ombra della Madonnina o cambiare aria verso nuovi obiettivi e traguardi? Eppure, le statistiche del fuoriclasse continuano ad essere di altissimo profilo. Il croato infatti, spicca nella precisione dei passaggi nei top cinque campionati: 98,8 è il suo punteggio nella graduatoria calcolata con i parametri di Gradient Sports. L'ex blancos primeggia davanti ad Alex Garcia del Leverkusen, che ha totalizzato un punteggio di 97,1 mentre al terzo posto c'è Kimmich del Bayern Monaco a 95,8. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

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