Nuovo allenatore del Chelsea, Xabi Alonso in Premier League avrà il compito di far dimenticare quanto passato sulla panchina del Real Madrid. L'ex centrocampista spagnolo, infatti, arrivato con tanti buoni propositi dopo le grandi stagioni alla guida del Bayer Leverkusen, non è riuscito a lasciare un'impronta significativa nella squadra della Capitale. La sua carriera adesso riparte dal Chelsea, con cui sta tenendo il consueto pre-stagione in Australia: intervistato dal The Athletic, Xabi Alonso ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando non solo delle sue ambizioni per questa nuova avventura ma anche di ciò che è stato al Real Madrid.

MADRID, SPAGNA - 20 DICEMBRE: Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, osserva la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Sevilla FC all'Estadio Santiago Bernabeu il 20 dicembre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Le parole di Xabi Alonso

"Quella delè una, per fortuna ne ho poche nella mia carriera. È comunque una cicatrice che guarisce, ora lo è e sono molto motivato e determinato a godermi questo nuovo passo", ha detto l'ex centrocampista spagnolo. "Non so cosa non sia andato bene, alcune cose hanno funzionato, altre no: ad esempio in termini di gioco, gestione dei calciatori, è un mix di tutto".

I giornalisti presenti in Australia hanno chiesti a Xabi Alonso come ha impiegato il tempo lontano dal campo, la risposta è stata particolarmente esaustiva: "Ho ricaricato le energie, perché è ciò di cui ho bisogno come allenatore. Bisogna sempre esserne pieni per poterne attingere dagli altri. È fondamentale trasmettere questa passione, questo entusiasmo per il gioco in ogni allenamento, in ogni strategia di gioco. Ho usato quel tempo soprattutto per questo. Non ho guardato molto calcio, si trattava di me stesso".

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Nel calcio, attualmente, la maggior parte delle squadre chiedein tempi. Praticare un ottimo gioco e contestualmente vincere, però, non è sempre facile. E Xabi Alonso, ne sa qualcosa: "Per giocare bene servono impegno e responsabilità.? Può essere una settimana, possono essere 10 anni".

Xabi Alonso raccoglie una squadra che l'anno scorso non ha ottenuto ottimi risultati, anzi, tutt'altro. Il decimo posto con 52 punti racconta di un club che deve rialzare la testa e tornare a competere per gli obiettivi più nobili possibili, nonostante un campionato ricco di grandi rose come la Premier League.