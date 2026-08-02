Il mercato bianconero entra nel vivo con due operazioni dal potenziale veramente alto: da una parte c'è l'arrivo ufficiale di Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 proveniente dal Bayer Leverkusen, dall'altra il ritorno sempre più vicino di Randal Kolo Muani, pronto a riabbracciare la Juventus dopo l'esperienza positiva vissuta in prestito nella seconda parte della stagione 2024-2025, compreso il Mondiale per club negli Stati Uniti.

Il giovane talento bosniaco è stato acquistato a titolo definitivo per 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus, pagabili in 4 esercizi con bonus derivanti da obiettivi sportivi (se verranno raggiunti) e facendo firmare al calciatore un contratto fino a giugno 2031.

Alajbegovic alla Juventus: il comunicato ufficiale del club

Dopo un solo anno tra i grandi con la maglia del, l'è pronto a fare il salto decisivo per la sua carriera scegliendo la maglia della Juventus. Inè stato protagonista di un'ottima stagione, in cui ha collezionato benriuscendo a segnare(9 in campionato) fornendoai compagni.

CARDIFF, GALLES - 26 MARZO: Kerim Alajbegovic della Bosnia ed Erzegovina festeggia dopo la vittoria ai calci di rigore nella partita di spareggio delle qualificazioni europee per la FIFA World Cup 2026 tra Galles e Bosnia ed Erzegovina al Cardiff City Stadium il 26 marzo 2026 a Cardiff, Galles. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Juventus:

"La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović.

Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031.

Esterno offensivo ambidestro, nato a Colonia ma di nazionalità bosniaca, Alajbegović arriva a Torino dopo un'esperienza da protagonista in Austria con la maglia del Salisburgo. Un’annata importante che lo ha visto collezionare 44 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da 13 reti e 4 assist, confermando un'evoluzione costante e un impatto immediato ad alti livelli.

Un profilo dinamico e versatile, abile nella gestione del pallone negli spazi stretti; la sua capacità di calciare con naturalezza con entrambi i piedi gli permette di essere imprevedibile su entrambe le fasce, dove ama puntare l'avversario per creare superiorità numerica.

Cresciuto nei settori giovanili di Colonia prima e Bayer Leverkusen poi, in Germania ha completato la prima fase della sua maturazione, arrivando fino alla prima squadra e collezionando le prime prestigiose chiamate tra Bundesliga e Champions League".