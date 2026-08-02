Arrivato in MLS dopo la lunga esperienza europea tra Real Madrid e Manchester United, Casemiro era stato accolto come uno dei grandi colpi dell'Inter Miami, pronto a mettere esperienza e leadership al servizio della squadra di Lionel Messi. Dopo l'esordio positivo contro il Montreal, il centrocampista brasiliano è stato protagonista in negativo nella sua prima gara casalinga con il nuovo club: contro il Columbus Crew è arrivato un errore pesante, con tanto di autogol che ha permesso agli avversari di rientrare in partita e infine di pareggiarla 2-2.

Inter Miami: esordio in casa da incubo per Casemiro

Dopo il vantaggio dell'Inter Miami firmato da Luis Suarez, Casemiro ha perso un pallone in fase di costruzione, dando il via alla ripartenza avversaria. Poco dopo è arrivato l'episodio più sfortunato: un tentativo di intervento all'interno dell'area del centrocampista si è trasformato in un autogol, riportando il risultato in equilibrio sull'1-1.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 31 MAGGIO: Casemiro del Brasile festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita amichevole internazionale tra Brasile e Panama allo Stadio Maracanã il 31 maggio 2026 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

La partita si è poi conclusa con un pareggio per 2-2, con l'Inter Miami che è riuscita nuovamente a portarsi avanti con Noah Allen, ma il Columbus ha trovato il definitivo pareggio nel finale grazie a Brais Méndez. Il brasiliano è appena arrivato in MLS, e lo ha fatto con un palmarès straordinario: 5 Champions League, 3 La Liga, 1 Copa del Rey, 3 Supercoppe di Spagna, 3 UEFA Super Cup e 3 Mondiali per Club vinti con il Real Madrid, oltre a una carriera da protagonista assoluto e più di 80 presenze con la nazionale brasiliana.

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Un autogol non può cancellare ciò che ha costruito in oltre un decennio ai massimi livelli: trattandosi solo di un episodio sfortunato, una serata storta in cui anche la sorte non lo ha aiutato. Ora serve solo pazienza, perché un giocatore del suo calibro ha bisogno di tempo per adattarsi e tornare a fare la differenza, anche in un campionato come quello statunitense. L'esordio casalingo con l'Inter Miami resterà in ogni caso una serata da dimenticare