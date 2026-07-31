Casemiro riparte dall’Inter Miami con una nuova sfida e con la voglia di vivere un capitolo importante della sua carriera. Durante la conferenza di presentazione con il club della MLS, il centrocampista brasiliano ha raccontato alcuni retroscena sul suo futuro, rivelando di aver ricevuto diverse proposte prima di scegliere la destinazione americana.

Casemiro e quell'Italia solamente sfiorata

“Avevo numerose opzioni, in Italia in particolare…”. Ha dichiarato Casemiro davanti ai giornalisti, confermando l’interesse arrivato anche dalla Serie A nei suoi confronti. Il brasiliano non ha però voluto svelare i nomi dei club che lo avevano cercato. Limitandosi a raccontare che il mercato aveva aperto diverse possibilità per continuare la sua carriera ad alto livello.

Il suo nome aveva attirato l’attenzione di alcune società italiane grazie a un curriculum straordinario. Casemiro, infatti, è stato per anni uno dei centrocampisti più importanti del calcio mondiale: protagonista assoluto con il Real Madrid, vincitore di cinque Champions League e leader della Nazionale brasiliana, ha costruito la propria reputazione sulla personalità, sulla capacità di leggere le partite e sulla mentalità vincente.

🚨🚨 Casemiro 🇧🇷 : « J’avais de nombreuses options, en Italie 🇮🇹 notamment…



Je suis là où je veux être, avec les meilleurs, avec Leo Messi 🇦🇷 pour lui faire gagner plus de titres, le rendre PLUS GRAND, c’est un des dieux voire LE DIEU DU FOOTBALL. » 🐐🤩 pic.twitter.com/zAcp2QKfjS — Actu Foot (@ActuFoot_) July 31, 2026

La scelta finale è però ricaduta sull’Inter Miami, un progetto che gli permetterà di condividere lo spogliatoio con Lionel Messi e altri grandi protagonisti del calcio internazionale. Una prospettiva che ha avuto un peso importante nella decisione del brasiliano: “Sono dove voglio essere, con i migliori, con Leo Messi per farlo vincere altri titoli, renderlo ancora più grande. È uno degli dèi o addirittura il Dio del calcio”. Parole che testimoniano la grande ammirazione nei confronti del fuoriclasse argentino.

Dietro questa nuova avventura, però. C’è anche la voglia di riscatto di un campione che negli ultimi anni ha vissuto momenti difficili. La delusione più grande è stata sicuramente quella legata all’ultimo Mondiale, chiuso dal Brasile con l’eliminazione ai quarti di finale contro la Norvegia. Un’uscita dolorosa per una Nazionale che partiva tra le grandi favorite e che inseguiva un titolo mondiale che manca dal 2002.

Quella sconfitta ha lasciato un segno profondo in un gruppo che aveva grandi ambizioni e anche in Casemiro. Uno dei simboli della squadra verdeoro. Il centrocampista ha sempre vissuto la maglia della Seleção con enorme responsabilità e il mancato trionfo mondiale è rimasto come uno dei rimpianti più grandi della sua carriera.