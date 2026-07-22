Il trasferimento di Casemiro all'Inter Miami è diventato ufficiale, ma l'arrivo del centrocampista brasiliano nella squadra della Florida è già accompagnato da un caso da chiarire. La MLS ha infatti annunciato l'apertura di un'indagine per verificare se il club di David Beckham abbia violato le regole della lega relative ai diritti di divulgazione del giocatore durante il periodo in cui il calciatore era sotto contratto con i LA Galaxy.

Secondo quanto riportato da Marca, l'obiettivo della Major League Soccer è fare chiarezza sulla modalità con cui l'Inter Miami ha raggiunto l'accordo per portare Casemiro in rosa, considerando il particolare sistema di priorità previsto dal regolamento della competizione americana.

La MLS indaga sulla possibile violazione delle regole

Secondo quanto comunicato ufficialmente dalla lega, è stata avviata un'indagine su una presunta "manomissione di informazioni" da parte dell'

. La MLS ha spiegato di essere al lavoro per raccogliere tutte le informazioni necessarie prima di prendere una decisione definitiva.

La lega ha inoltre precisato che non verranno rilasciati ulteriori commenti fino alla conclusione dell'inchiesta. Al centro dell'indagine c'è soprattutto l'accordo raggiunto tra Inter Miami e LA Galaxy per la firma prioritaria del centrocampista brasiliano.

La MLS ha fatto sapere che i dettagli economici dell'intesa tra i due club verranno resi pubblici solamente al termine dell'indagine, così da chiarire ogni aspetto della trattativa.

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Il nodo della "priorità di scoperta"

Il caso ruota intorno al meccanismo della

, una particolare regola della MLS che assegna a un club la precedenza nelle trattative per alcuni giocatori individuati come obiettivi.

Nel caso di Casemiro, i LA Galaxy detenevano questa priorità e, per consentire all'Inter Miami di completare l'operazione, le due società hanno dovuto raggiungere un accordo. La lega vuole ora verificare che tutti i passaggi siano stati effettuati nel rispetto delle norme.

Nonostante l'indagine in corso, il trasferimento non è in discussione dal punto di vista sportivo: Casemiro è già ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter Miami.

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Casemiro firma fino al 2027 con opzione per altri due anni

Il centrocampista brasiliano,

, arriva in MLS da svincolato dopo la conclusione della sua esperienza al Manchester United. L'ex Real Madrid ha firmato un contratto iniziale valido fino al

, con un'opzione per prolungare l'accordo per ulteriori due stagioni, fino al

.

L'Inter Miami punta sull'esperienza e sulla leadership di un giocatore che ha vinto tutto nel corso della sua carriera, conquistando numerosi trofei con il Real Madrid, tra cui cinque Champions League.

L'arrivo di Casemiro rappresenta un altro colpo di grande richiamo per il club della Florida, che continua ad aumentare il livello della propria rosa dopo aver costruito negli ultimi anni una squadra ricca di campioni internazionali. Adesso però l'attenzione è rivolta all'indagine della MLS: il trasferimento resta valido, ma la lega vuole assicurarsi che ogni fase dell'operazione sia avvenuta nel pieno rispetto delle regole della competizione.