Dopo il ko più pesante subìto in Arabia, la prestazione di CR7 ha fatto molto discutere
Un Postecoglou in veste di primo avvocato di Cristiano Ronaldo e dell'operato della squadra si è reso protagonista di una discussione accesa con un giornalista in conferenza stampa. L'ex tecnico del Tottenham, oggi all'Al Nassr, si è assunto totalmente la responsabilità della disfatta per 4-0 subìta per mano dell'Al Ain.
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Postecoglou su CR7: "Non ha colpe. Responsabilità del ko sono mie"Era soltanto la prima giornata dell'Asian Champions League Elite, eppure la sconfitta incassata dall'Al Nassr è stata pesantissima. Il 4-0 rifilato dagli emiratini dell'Al Ain ha certamente scosso l'ambiente e mosso un gran polverone. Basti pensare che Cristiano Ronaldo non aveva mai subìto un ko così pesante da quando milita per i gialloblù. La disfatta, però, ha impattato sulla squadra nella sua interezza e Ange Postecoglou ha tenuto a specificare le sue responsabilità.
Dopo la gara, proprio la prestazione del fuoriclasse portoghese ha fatto storcere il naso a un giornalista in particolare. Ciononostante, il suo allenatore ha difeso a spada tratta tanto Ronaldo quanto la squadra tutta. Di seguito le parole del tecnico: "Parli di preparazione, ma tu hai visto cosa abbiamo fatto. Non parli con onestà intellettuale. (La sconfitta ndr) è mia responsabilità. Probabilmente dovevo allenare meglio e va bene. Per piacere però non discutere sulla preparazione".
L'oggetto del contendere sembrava proprio essere la preparazione psico-fisica della squadra, con il reporter che imputava ad essa la causa principale della sconfitta. Quindi l'estratto sul tema Cristiano Ronaldo: "Ha già fatto tre gol. La sua è stata una preparazione ridotta. I ragazzi si sono impegnati e non è un fatto di singoli. Parliamo di calciatori di alto livello e con grande carattere". Ancora, in chiusura: "Non dovresti parlare così di chi dà l'esempio ogni giorno. Ha costruito una carriera con sacrificio e continua a farne per giocare a calcio".
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