Una rissa all'italiana in Turchia! Vlahovic e Skriniar faccia a faccia

Il Beşiktaş ha iniziato la stagione 2026-2027 nel migliore dei modi conquistano 4 vittorie su 5 partite di campionato disputate. La squadra di Vincenzo Italiano si appresta a fare il suo debutto nella League Phase dell'Europa League contro il Marsiglia. La sfida promette spettacolo contro un avversario abituato a determinati palcoscenici. Alla vigilia della sfida con i francesi, il neo allenatore della squadra turca ha parlato in conferenza stampa affrontando diversi temi: il momento dei suoi, la pericolosità degli avversari e l'importanza del pubblico di Istanbul.

Tra gli aspetti da migliorare e il Marsiglia: le parole di Vincenzo Italiano

Beşiktaş si è qualificata alla fase a gironi dell'Europa League dopo aver superato i tre turni preliminari contro: Midtiylland, Hradec Kràlové e Kauno Zalgiris. La squadra turca dunque affronterà le seguenti squadre: Marsiglia, Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer Sheva, Bayern Leverkusen, Union Saint Gilloise e per ultima l'Omonia Nicosia.

Il

Vincenzo Italiano ha subito sottolineato quello che vorrebbe vedere dai suoi ragazzi rispetto alle ultime uscite: "Voglio che la mia squadra sia più coraggiosa, dobbiamo migliorare parecchio rispetto alle ultime partite giocate. Domani affrontiamo una squadra pericolosa. Non dobbiamo concedergli spazio riuscendo a gestire noi il possesso della palla. Come possiamo ottenere i tre punti? Scendendo in campo con la giusta fame e determinazione e mettendo in pratica quello che prepariamo durante la settimana".

ISTANBUL, TURCHIA - 23 LUGLIO: L'allenatore del Besiktas, Vincenzo Italiano, reagisce durante la partita di andata del secondo turno preliminare di UEFA Europa League 2026/27 tra Besiktas JK e Midtjylland al Besiktas Park il 23 luglio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

L'ex Bologna ha analizzato la pericolosità degli avversari elogiando l'allenatore avversario: "Sappiamo che tipo di squadra andiamo ad affrontare domani. Hanno un ottimo allenatore e giocano molto bene. Sono aggressivi quando non hanno la gestione della palla. Servirà una partita perfetta, altrimenti loro sanno quando punirti e farti male. Dobbiamo stare molto attenti".

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano:



“Milli araya girmeden önce Amedspor deplasmanında zorlu bir maça çıkacağız. Trossard, Marsilya maçında oynayamayacak. Umarım Amedspor karşılaşmasına yetişir.” pic.twitter.com/m6gEdui81c — HaberLog (@LogHaber) September 16, 2026

Trossard e il supporto dei tifosi

Un tema fondamentale discusso dal tecnico italiano è stato il rapporto con il pubblico. Vincenzo Italiano ha sottolineato quanto l'atmosfera dipossa rappresentare una spinta ulteriore per la squadra: ". Loro sono e saranno sempre il nostro dodicesimo uomo in campo, sono consapevoli di quanto il loro supporto possa dare una spinta in più a tutta la squadra. Non vogliamo deluderli meritano di vivere qualcosa di emozionante. Saremo pronti a lottare anche per loro".

ISTANBUL, TURCHIA - 11 SETTEMBRE: Orhan Ovacıkli dell'Erzurumspor viene contrastato da Leandro Trossard del Besiktas durante la partita di Super League turca 2026/27 tra Besiktas JK ed Erzurumspor FK allo stadio Tupras l'11 settembre 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Una brutta notizia arriva direttamente dall'infermeria del Beşiktaş: infatti la squadra turca, per la partita di domani, dovrà fare a meno di Trossard a causa di un problema al tendine. Queste le parole di Italiano: "Trossard non sarà con noi al 100%, questo posso confermarlo. Il problema alla tendine lo ha bloccato e non possiamo permetterci di rischiare di perderlo per più tempo. Sarà un'assenza pesante, ma sono sicuro che il suo sostituto sarà alla sua altezza. Questi imprevisti possono capitare quando giochi così tanto e la squadra deve essere pronta a reggere questi ritmi".