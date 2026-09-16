L'ammissione di colpevolezza pronunciata presso la Basingstoke Magistrates' Court imprime una svolta definitiva al processo contro Raheem Sterling. L'esterno inglese risponde di tre gravi capi d'imputazione relativi al pauroso incidente stradale del maggio 2026 sulle autostrade dell'Hampshire: guida pericolosa, possesso di protossido di azoto per uso improprio e rifiuto di sottoporsi al prelievo ematico. L'accusa, guidata dal procuratore Simon Jones, ricostruisce un'ora di pericolose sbandate nel traffico mattutino, culminate con lo schianto della Lamborghini Urus contro una cancellata metallica.

I video delle dash-cam mostrano il calciatore inalare da un palloncino bianco mentre guida a forte velocità, costringendo gli altri veicoli a manovre d'emergenza. Una testimone oculare dichiara apertamente in aula: "Ho avuto la reale sensazione che quel guidatore potesse uccidere qualcuno. La sua condotta alla guida era assolutamente pericolosa, sbandava continuamente tra le corsie". Un altro conducente rincara la dose: "Ho notato l'auto procedere a scatti ed effettuare cambi di corsia improvvisi mentre teneva con la mano destra una bombola collegata a un palloncino rosa e inalava".

L'arresto e la confessione della dipendenza

I filmati delledella polizia aggravano ulteriormente la posizione dellodi lusso. Le immagini ritraggonoin evidente statonell'abitacolo, con due bombolette di protossido diappoggiate sul grembo, mentre un agente gli intima: "Puoi metterle giù?". Il verbale dell'accusa descrive il trentunenne come "apatico, ritirato in se stesso, agitato e con le palpebre calate". Gli agenti annotano inoltre i fortidel giocatore, il quale lamenta moltononostante laesterna sfiori i 33 gradi. Condotto al centro d'investigazione, l'atleta fallisce i test fisici die confida spontaneamente al personale di soffrire di una seriadal, comunemente conosciuto come gas della risata.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 MARZO: Raheem Sterling dell'Arsenal durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2024/25 tra Arsenal FC e PSV all'Emirates Stadium, il 12 marzo 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Il baratro sportivo e i rischi penali

Questo drammatico quadro giudiziario si intreccia indissolubilmente con il crollo verticale della suaprofessionale. Dopo la rescissione consensuale con ile una fugace parentesi al, l'attaccante si ritrova attualmente senza una squadra. I giudici emetteranno il verdetto finale il prossimo 25 novembre.rischia unafino a due anni di reclusione per le proprie irresponsabili azioni al volante. Una sentenza severa potrebbe calare definitivamente il sipario sulla vita calcistica del talento inglese, travolto da una gestione personale disastrosa e dainteriori mai affrontati.