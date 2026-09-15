Il calcio saudita sta per vivere uno dei momenti più significativi della sua storia recente, al di fuori del campo. Come riporta il quotidiano A Bola, un consorzio d'élite composto da cinque importanti investitori si starebbe preparando a formalizzare un'offerta di acquisizione per l'Al Nassr da parte del Fondo pubblico per gli investimenti saudita (PIF). Ma a fare davvero scalpore sono i nomi dei diretti interessati all'acquisto del "Club Globale". Ecco la situazione.

Al-Nassr, Cardinale e Cristiano Ronaldo in contatto per l'acquisto del club arabo: la situazione

🚨 @Glongari



Gerry Cardinale, CEO of RedBird, has had preliminary and indirect contacts to evaluate Al Nassr's potential entry into the football timeshare model already launched with AC Milan and Toulouse.



The operation is currently uphill and far from being finalised.… pic.twitter.com/vMvOKXZhSd — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 14, 2026

Sembra proprio che Gerrynon voglia fare le cose in grande solo con il. Quanto l'uomo di affari italo-americano aveva dichiarato che avrebbe riportato il club rossonero agli alti livelli di un tempo adesso sta pensando di ingigantire l'influenza nel mondo del calcio internazionale del suo fondo di investimenti. Al momento Cardinale detiene le quote dima, come riporta A Bola, il prossimo obiettivo del proprietario rossonero potrebbe essere l' Al-Nassr , ovvero il club in cui milita Cristiano. Ed è proprio qui la novità.La vera sorpresa dell'operazione, infatti, risiede nella composizione del. Insieme a Gerry Cardinale sarebbe coinvolto lo stesso CR7 e gli importanti uomini d'affari Ibrahim, Mohammede Sharaf. Secondo il quotidiano portoghese, il piano finanziario richiederebbe un impegno minimo di 100 milioni di dollari (circa 92 milioni di euro) da parte di ciascuno dei cinque membri del consorzio, garantendo così un'ingente iniezione di capitale nella struttura del club di Riyadh.

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 28 AGOSTO: Cristiano Ronaldo, dell'Al Nassr FC, festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e Al Taawoun all'Al Awwal Park, il 28 agosto 2026 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Si tratta di una mossa strategica senza precedenti, in cui la stella portoghese potrebbe passare dall'essere la figura principale in campo a comproprietario della stessa squadra che rappresenta. Nelle prossime 48 ore è in programma una riunione d'emergenza tra i rappresentanti di RedBird Capital e del consorzio con i vertici del PIF. Questo incontro di alto livello determinerà l'esito dei negoziati: se il fondo governativo accetterà di cedere la quota di controllo dell'Al Nassr o se l'acquisizione fallirà definitivamente. Le aspettative a Riyadh sono enormi e promettono di rivoluzionare il mondo del calcio.