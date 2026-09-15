Come riporta A Bola, l'accordo coinvolgerà altri tre investitori. Ognuno dei cinque dovrà contribuire con quasi 100 milioni di euro
L'Al-Nassr vince il campionato: Cristiano Ronaldo alza al cielo la Coppa
Il calcio saudita sta per vivere uno dei momenti più significativi della sua storia recente, al di fuori del campo. Come riporta il quotidiano A Bola, un consorzio d'élite composto da cinque importanti investitori si starebbe preparando a formalizzare un'offerta di acquisizione per l'Al Nassr da parte del Fondo pubblico per gli investimenti saudita (PIF). Ma a fare davvero scalpore sono i nomi dei diretti interessati all'acquisto del "Club Globale". Ecco la situazione.
Al-Nassr, Cardinale e Cristiano Ronaldo in contatto per l'acquisto del club arabo: la situazioneSembra proprio che Gerry Cardinale non voglia fare le cose in grande solo con il Milan. Quanto l'uomo di affari italo-americano aveva dichiarato che avrebbe riportato il club rossonero agli alti livelli di un tempo adesso sta pensando di ingigantire l'influenza nel mondo del calcio internazionale del suo fondo di investimenti RedBird Capitals. Al momento Cardinale detiene le quote di Milan e Tolosa ma, come riporta A Bola, il prossimo obiettivo del proprietario rossonero potrebbe essere l'Al-Nassr, ovvero il club in cui milita Cristiano Ronaldo. Ed è proprio qui la novità.
Si tratta di una mossa strategica senza precedenti, in cui la stella portoghese potrebbe passare dall'essere la figura principale in campo a comproprietario della stessa squadra che rappresenta. Nelle prossime 48 ore è in programma una riunione d'emergenza tra i rappresentanti di RedBird Capital e del consorzio con i vertici del PIF. Questo incontro di alto livello determinerà l'esito dei negoziati: se il fondo governativo accetterà di cedere la quota di controllo dell'Al Nassr o se l'acquisizione fallirà definitivamente. Le aspettative a Riyadh sono enormi e promettono di rivoluzionare il mondo del calcio.
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