Torino si prepara a vivere una nuova grande notte di calcio europeo. La UEFA ha ufficializzato le sedi delle prossime finali delle proprie competizioni e tra gli appuntamenti assegnati spicca quello del 2028: la finale di UEFA Conference League si disputerà infatti allo Juventus Stadium di Torino. Una scelta che riporta il capoluogo piemontese al centro della scena internazionale e che permetterà alla città di ospitare un'altra sfida europea per un trofeo UEFA.

Da Torino a Monaco di Baviera, passando per Bucarest. Le assegnazioni UEFA

Sarà dunque lo stadio della Juventus a fare da teatro all'atto conclusivo della Conference League nel 2028. L'impianto torinese accoglierà le due squadre che riusciranno a superare il lungo percorso della competizione, con una finale che rappresenterà uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell'anno per la città. Un'occasione non soltanto per gli appassionati di calcio, ma anche per Torino, che potrà beneficiare dell'attenzione internazionale legata a un evento di questo livello.

Le finali di Champions League 2028 e 2029 si disputeranno rispettivamente a Monaco di Baviera e a Barcellona!



A Torino si disputerà la finale di Conference League del 2028.



UEFA Champions League

2028: Munich Football Arena, Munich

2029: Camp Nou, Barcelona



UEFA Women’s… pic.twitter.com/S7dkKrUqiD — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) September 15, 2026

L'assegnazione arriva nell'ambito di un pacchetto più ampio di sedi annunciato dalla UEFA. Nel 2029 la finale della Conference League si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest, mentre per la Champions League sono state scelte la Munich Football Arena per il 2028 e il Camp Nou di Barcellona per il 2029. Anche l'Europa League ha già le proprie destinazioni: nel 2028 la finale sarà alla National Arena di Bucarest, mentre nel 2029 si disputerà al National Stadium di Belgrado.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: L'ex calciatore Presnel Kimpembe mostra il trofeo della UEFA Champions League dopo la finale del 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC, disputata alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria, il 30 maggio 2026. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Novità importanti anche per la Women's Champions League e la Super Cup

Per quanto riguarda il calcio femminile, la finale della Women's Champions League 2028 è stata assegnata al Parc Olympique Lyonnais di Lione-Décines, mentre quella del 2029 si giocherà al National Stadium of Wales di Cardiff. Completano il quadro le sedi delle prossime Super Cup: Amsterdam ospiterà l'edizione 2027 alla Johan Cruyff Arena, mentre nel 2028 sarà l'Astana Arena di Astana a fare da palcoscenico.

Ma è soprattutto Torino a guardare con interesse al calendario europeo. Nel 2028 lo Juventus Stadium sarà infatti il centro della Conference League, trasformando la città in una delle capitali del calcio continentale per una notte. Un appuntamento che promette spettacolo e che conferma la capacità di Torino di ospitare eventi sportivi di prestigio internazionale.