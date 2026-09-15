Tra le squadre che scenderanno in campo nel corso della giornata odierna figurano il Liverpool ed il Tottenham allenato da Roberto De Zerbi. I due club, infatti, si sfideranno in occasione del terzo turno della Carabao Cup, vale a dire la Coppa di Lega Inglese. Il match avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà ad Anfield. Ieri, il tecnico degli Spurs ha presentato la gara in conferenza stampa, durante la quale ha rilasciato diverse dichiarazioni. Tra gli argomenti trattati, spicca la situazione di Richarlison.

Tottenham, la stoccata di De Zerbi: "La situazione di Richarlison è sempre la stessa"

Ad oggi, Richarlison non fa più parte del progetto tecnico del club di Londra. Tra le cause di questa scelta figura anche la situazione di mercato del giocatore, che nelle ultime settimane avevadi tornare in Brasile col. Ancor prima, l'attaccante avrebbe potuto firmare per i turchi delo tornare all', ma le trattative sono si sono concluse a causa di disaccordi sul contratto. Adesso, il calciatore è rimasto fuori rosa a causa di quanto accaduto nelle ultime settimane e De Zerbi ha provato anche a convincerlo sperando nella sua. Tuttavia, il brasiliano ha scelto di non voler continuare la sua carriera con la maglia del Tottenham.

Nella giornata di ieri, l'attuale tecnico degli Spurs nonché ex Brighton ed Olympique Marsiglia ha presentato in conferenza stampa la gara di stasera contro il Liverpool, valevole per il terzo turno della Coppa di Lega nazionale. Tra le tante dichiarazioni rilasciate, ha speso qualche parola anche su Richarlison: "La situazione resta sempre la stessa. Non giocherà né in Premier League né in Carabao Cup. Lui sa già tutto". In questa stagione, il brasiliano ha giocato soltanto 68 minuti del match della prima giornata di campionato, quello che gli Spurs hanno perso 3-0 in trasferta contro il Brentford.

Brentford, Inghilterra - 22 agosto 2026: Richarlison del Tottenham reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Tottenham al Gtech Community Stadium. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Dopo quell'incontro, l'attaccante non ha più visto il campo ed è stato messo fuori rosa. De Zerbi ha continuato a parlare del brasiliano dicendo: "Non so se la sua esperienza qui sia finita o meno. Non è qualcosa di mia competenza. Con lui in campo, abbiamo perso 3-0 a Brentford. Forse l'avete dimenticato". Dopo la conferenza stampa, Richarlison ha postato nelle stories di Instagram la dichiarazione di De Zerbi sull'esclusione dalla coppa con la scritta "Perché?" ed un'emoji triste.