Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita
Neymar e Coutinho di nuovo insieme: foto e risate per i brasiliani a Vila Belmiro
Siamo solo al terzo turno di EFL Cup, ma il sorteggio ha voluto che ad affrontarsi fossero subito Liverpool e Tottenham. La competizione dovrà quindi salutare subito una possibile protagonista. La gara è in programma martedì 15 settembre alle ore 21:00 ad Anfield. In campionato nessuna delle due sta brillando e per questo una vittoria in coppa potrebbe aiutare dal punto di vista del morale. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Liverpool-Tottenham.
I precedenti tra le due squadreLiverpool e Tottenham si sono incontrate 187 volte nella loro storia e il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa. I Reds hanno infatti vinto in 92 occasioni, mentre gli Spurs in 50. Non molto distanti da quest'ultimo numero i pareggi, a quota 45. Anche il dato dei gol è favorevole ai primi, i quali ne hanno realizzati 312 rispetto ai 219 dei secondi. Il capocannoniere della sfida è Salah con ben 14 marcature totali.
Il discorso cambia per i precedenti in EFL Cup. Nelle 10 partite totali sono infatti gli Spurs ad averne vinte di più, ovvero 5. Il Liverpool si ferma a 4, mentre 1 solo è il pareggio. Il numero di gol segnati in questo caso è lo stesso (19). L'ultimo confronto è di due stagioni fa, quando le due squadre si sono affrontate nella doppia semifinale. A Londra si impose 1-0 il Tottenham, mentre a Liverpool i padroni di casa per 4-0.
Le probabili formazioniLIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Szoboszlai; Munoz, Wirtz, Ngumoha; Isak. Allenatore: Andoni Iraola.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Tonali, Bentancur; Savio, Fernandes, Tel; Solanke. Allenatore: Roberto De Zerbi.
Liverpool-Tottenham, il pronostico di DDDPer i bookmakers la gara è indirizzata verso i padroni di casa. Il Liverpool viene infatti dato da quasi tutti i siti di scommesse a 1.75. Segue il pareggio tra il 3.65 e il 3.80 e infine il successo degli Spurs tra il 4 e il 4.20. I nuovi Reds con Iraola stanno faticando a ingranare in campionato, dove in quattro partite hanno pareggiato tre volte. In Champions League hanno invece superato per 2-1 l'Atletico Madrid.
Molte più difficoltà per il Tottenham di De Zerbi. In Premier ha finora ottenuto 2 punti, ma manca ancora il primo gol stagionale. Molto meglio in EFL Cup, dove ha vinto nettamente per 5-1 contro il Charlton. Ma dopo un mercato da più di 400 milioni ci si aspettava certamente di più dalla squadra del nord di Londra. Il pronostico del risultato esatto di Liverpool-Tottenham è 2-1.
© RIPRODUZIONE RISERVATA