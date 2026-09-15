Per un atleta professionista smettere, all'improvviso, di praticare l'attività agonistica che lo ha accompagnato sin dalla tenera età è un colpo durissimo da accettare. Come se venisse smembrato di un organo vitale. Ezequiel Lavezzi, indimenticabile ala del Napoli e del PSG, subito dopo il ritiro non è riuscito ad accettare la fine del viaggio, entrando nel tunnel della depressione, riuscendo, fortunatamente, a uscirne grazie all'arrivo del figlio Vittorio.

⚠️ PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DEL POCHO LAVEZZI



Ezequiel “Pocho” Lavezzi reapareció públicamente en Italia durante un homenaje del Napoli. Un video del exfutbolista generó preocupación en redes sociales debido a movimientos involuntarios y temblores visibles durante su… pic.twitter.com/jmZoQnVNDi — CANAL 26 (@canal26noticias) September 10, 2026

La confessione del Pocho

In un'intervista rilasciata al programma "Fenomeni", condotto daper Amazon Prime Italia,ha raccontato il momento più buio della sua intera vita: ", sono stato ricoverato in ospedale, sto prendendo farmaci e sto seguendo un trattamento. Mi sto riprendendo poco a poco.. L'arrivo di mio figlio ha cambiato la mia vita, mi riempie di gioia e mi fa sentire vivo, mi ha dato la forza di continuare".

L'ex giocatore del Napoli è tutt'ora in riabilitazione per le crisi di ipomania associate a un disturbo cronico dell'umore. Si tratta di uno stato di alterazione dell'umore, caratterizzato da un aumento dei livelli di energia e di attività, spesso dovuto a euforia o irritabilità. In Argentina, casa del Pocho, ha fatto rumore una sua intervista, rilasciata recentemente, in cui aveva una sorta di tremore costante alle gambe.

NAPOLI, ITALIA - 30 MARZO: Ezequiel Lavezzi prima della partita di Serie A tra SSC Napoli e Milan allo stadio Diego Armando Maradona il 30 marzo 2025 a Napoli, Italia. (Foto di SSC Napoli/Getty Images)

L'aiuto dei compagni