I Mondiali del 2026 sono già iniziati, ma la Nazionale argentina non ha ancora debuttato. In vista dell'esordio dell'Albiceleste, sulla trasmissione ESPN dedicata alla rassegna iridata sono intervenuti Sergio Aguero, Carlos Tevez ed Ezequiel Lavezzi. I tre ex giocatori argentini hanno parlato ovviamente della loro Nazionale, ma in particolar modo del fulcro Leo Messi, che a 38 anni parteciperà alla sesta edizione della Coppa del Mondo in carriera, un traguardo che lo proietta sempre di più nella leggenda di questo sport.

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L'analisi del Kun Aguero

A parlare delle motivazioni di, non poteva che essere il Kun, che è stato uno dei giocatori più vicini alla Pulga durante la sua carriera con, a partire dalledel 2008. L'ex attaccante non ha dubbi sulla fame del suo fraterno amico: "Leo è un giocatore che, per quanto vinca titoli e il Mondiale, continuerà a voler vincere ancora fino al giorno del suo ritiro. Lui è fatto così, non si rilasserà mai, vorrà dare il massimo nel suo ultimo Mondiale. Per l'età, speriamo possa arrivare al prossimo, ma lo dico appunto per l'età".

CUIABA, BRASILE - 28 GIUGNO: Lionel Messi dell'Argentina festeggia con il compagno di squadra Sergio Agüero dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita del Gruppo A tra Argentina e Bolivia, valida per la Copa America 2021, all'Arena Pantanal di Cuiabá, in Brasile, il 28 giugno 2021. (Foto di Rogerio Florentino/Getty Images)

L'elogio di Lavezzi e la nuova posizione in campo

🗣️🇦🇷 Las opiniones de Agüero, Tevez, Gallardo y más sobre Messi antes del debut de Argentina en el Mundial 2026https://t.co/zOmMQpuixz — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2026

E anche il Pocho, extra le altre, ha a sua volta condiviso lo spogliatoio con l'attuale calciatoree fuoriclasse rosarino. Sulla sua immensaha speso parole inequivocabili: "Stiamo parlando di colui che viene definito il migliore della storia. Che metro di paragone c'è? Non esistono possibilità di fare confronti. Finché avrà voglia di giocare, continuerà a fare la differenza. Si abbassa un po' e gioca da regista dotato di assist. È tutto nella sua testa, dipende fino a dove vuole spingersi". Infine, il Pocho ha concluso elogiandone lafuori dal comune: "Credo che voglia vincere tutto ciò che gioca, ed è questo a renderlo così competitivo. Perché lui è così, ecco perché ha tutti i Palloni d'Oro che ha, ecco perché si dice che sia il migliore della storia: perché ha una costanza e una fame di gloria che gli altri non hanno".

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