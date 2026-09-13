Roberto De Zerbi sapeva delle difficoltà a cui sarebbe andato incontro, appena sei mesi fa, quando accettò l'incarico di allenatore del Tottenham, disperatamente terz'ultimo in classifica. Il tecnico ex Marsiglia è riuscito a salvare il club, ma nonostante la campagna acquisti faraonica da oltre 400 milioni, i risultati faticano ad arrivare. Sono appena due i punti in classifica e la stampa inglese comincia a insorgere.

Clima tutt'altro che sereno

Nelle prime quattro partite di, gli Spurs hanno collezionato 2 pareggi, 2 sconfitte, 5 gol subiti e, il dato più increscioso, sono ancora a secco di gol. Eppure, dal mercato sono arrivatidaldal, in conferenza stampa post pareggio contro l', ha ribadito la necessità del tempo: "L'anno scorso sono arrivato quando eravamo nella m*rda così. Non sono stato sempre positivo, ma realista. E ora".

BRENTFORD, INGHILTERRA - 22 AGOSTO: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, reagisce durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brentford e Tottenham Hotspur al Gtech Community Stadium, il 22 agosto 2026 a Brentford, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Il pubblico del Tottenham Hotspur Stadium ha già perso la pazienza e tutti i giocatori sono finiti sotto accusa. Non potrebbe essere diversamente dopo più di 400 milioni spesi per alzare il livello della rosa. Il tecnico bresciano, in conferenza, ha voluto stemperare la tensione con una battuta: "2 partite e 2 clean sheet... in Italia sarei il migliore allenatore".

Icl De zerbi has lost Tottenham dressing room. pic.twitter.com/DOxSldqaqa — TopCee (@UtdTopCee) September 12, 2026

Panchina in bilico?

Le immagini, a fine partita, riprese dalle telecamere della, conche prova invano a spiegare ai movimenti che avrebbe dovuto fare, hanno già fatto il giro del web. C'è chi parla di panchina traballante e di spogliatoio perso e chi crede che l'exsia, invece, l'unica ancora di salvataggio. Una cosa è certa: il futuro di De Zerbi si deciderà a breve giro. Infatti, il Tottenham è atteso dal, anch'esso in crisi, ine dall', prima della sosta. Al rientro ci sarà la delicata trasferta sul campo dele, successivamente,. Se non dovessero arrivare risultati pieni, potrebbe terminare anzitempo l'avventura dell'allenatore italiano nel nord di Londra.