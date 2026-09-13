Continua la striscia negativa del Tottenham, ancora a secco di vittorie in questo inizio di stagione e De Zerbi non le manda a dire
Prima i fischi, poi il silenzio e i tifosi vanno via: che caos in casa Tottenham
Roberto De Zerbi sapeva delle difficoltà a cui sarebbe andato incontro, appena sei mesi fa, quando accettò l'incarico di allenatore del Tottenham, disperatamente terz'ultimo in classifica. Il tecnico ex Marsiglia è riuscito a salvare il club, ma nonostante la campagna acquisti faraonica da oltre 400 milioni, i risultati faticano ad arrivare. Sono appena due i punti in classifica e la stampa inglese comincia a insorgere.
Clima tutt'altro che serenoNelle prime quattro partite di Premier League, gli Spurs hanno collezionato 2 pareggi, 2 sconfitte, 5 gol subiti e, il dato più increscioso, sono ancora a secco di gol. Eppure, dal mercato sono arrivati Marmoush e Savinho dal Manchester City e Mudryk dal Chelsea. De Zerbi, in conferenza stampa post pareggio contro l'Everton, ha ribadito la necessità del tempo: "L'anno scorso sono arrivato quando eravamo nella m*rda così. Non sono stato sempre positivo, ma realista. E ora mi dispiace per i risultati, ma il miglioramento non arriva immediatamente".
Il pubblico del Tottenham Hotspur Stadium ha già perso la pazienza e tutti i giocatori sono finiti sotto accusa. Non potrebbe essere diversamente dopo più di 400 milioni spesi per alzare il livello della rosa. Il tecnico bresciano, in conferenza, ha voluto stemperare la tensione con una battuta: "2 partite e 2 clean sheet... in Italia sarei il migliore allenatore".
Panchina in bilico?Le immagini, a fine partita, riprese dalle telecamere della Premier League, con De Zerbi che prova invano a spiegare a Mathys Tel i movimenti che avrebbe dovuto fare, hanno già fatto il giro del web. C'è chi parla di panchina traballante e di spogliatoio perso e chi crede che l'ex Sassuolo sia, invece, l'unica ancora di salvataggio. Una cosa è certa: il futuro di De Zerbi si deciderà a breve giro. Infatti, il Tottenham è atteso dal Liverpool, anch'esso in crisi, in EFL Cup e dall'Aston Villa, prima della sosta. Al rientro ci sarà la delicata trasferta sul campo del Manchester United e, successivamente, Coventry e Chelsea. Se non dovessero arrivare risultati pieni, potrebbe terminare anzitempo l'avventura dell'allenatore italiano nel nord di Londra.
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