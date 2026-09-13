Il Cagliari, grazie alla vittoria esterna sul campo dell'Atalanta, ha stabilito un nuovo record. I sardi, complici le tre vittorie su quattro in questo inizio di campionato, non solo navigano nelle zone altissime della classifica, avendo già messo punti preziosi in cascina, ma non erano mai partiti così bene nell'era dei tre punti a partita. E Pisacane, adesso, si gode la sua creatura, plasmata dalle sapienti mani di Roberto Muzzi, a cui vanno le dediche dell'allenatore.

Cagliari, la dedica di Pisacane per Roberto Muzzi

L'allenatore campano ha voluto mandare virtualmente un abbraccio a, direttore tecnico dele a lungo coordinatore tecnico della Primavera e dell'under 18, colpito dalla perdita del padre.ha dedicato la vittoria, ai microfoni di Sky, a chi ha fatto crescere molti dei giocatori oggi presenti in prima squadra: "Dedico questa vittoria a Roberto Muzzi,e ci tenevo a nome del club che fosse mandato un caloroso abbraccio.".

BERGAMO, ITALY - SEPTEMBER 12: L'allenatore del Cagliari Calcio Fabio Pisacane e Yukinari Sugawara del Cagliari Calcio festeggiano la vittoria alla fine della partita di Serie A tra Atalanta BC e Parma Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Chi si è messo in mostra sin dall'esordio sul campo del Parma, prendendosi la scena con un bolide terra aria che ha deciso la partita, è Alessandro Romano. Il centrocampista, sviluppatosi nel settore giovanile della Roma, è stato prelevato dal Cagliari con un prestito a riscatto obbligatorio fissato a 6 milioni di euro. In odore di convocazione da Mancini dopo il cambio di nazionale, lasciando quella Svizzera con cui non ha mai esordito in prima squadra, Romano riceve un attestato di stima dal suo allenatore: "Un gioiello. Sta a noi metterlo nelle condizioni di offrire partite come quelle di stasera".

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