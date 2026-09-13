Il direttore tecnico del club ha recentemente perso il papà
Cagliari, la gioia di Borrelli dopo il gol del pari con l'abbraccio dei tifosi
Il Cagliari, grazie alla vittoria esterna sul campo dell'Atalanta, ha stabilito un nuovo record. I sardi, complici le tre vittorie su quattro in questo inizio di campionato, non solo navigano nelle zone altissime della classifica, avendo già messo punti preziosi in cascina, ma non erano mai partiti così bene nell'era dei tre punti a partita. E Pisacane, adesso, si gode la sua creatura, plasmata dalle sapienti mani di Roberto Muzzi, a cui vanno le dediche dell'allenatore.
Cagliari, la dedica di Pisacane per Roberto MuzziL'allenatore campano ha voluto mandare virtualmente un abbraccio a Roberto Muzzi, direttore tecnico del Cagliari e a lungo coordinatore tecnico della Primavera e dell'under 18, colpito dalla perdita del padre. Pisacane ha dedicato la vittoria, ai microfoni di Sky, a chi ha fatto crescere molti dei giocatori oggi presenti in prima squadra: "Dedico questa vittoria a Roberto Muzzi, ha cresciuto lui alcuni di questi ragazzi e ci tenevo a nome del club che fosse mandato un caloroso abbraccio. Mendy, con la sua rete, ha reso omaggio a Roberto nel modo migliore".
Chi si è messo in mostra sin dall'esordio sul campo del Parma, prendendosi la scena con un bolide terra aria che ha deciso la partita, è Alessandro Romano. Il centrocampista, sviluppatosi nel settore giovanile della Roma, è stato prelevato dal Cagliari con un prestito a riscatto obbligatorio fissato a 6 milioni di euro. In odore di convocazione da Mancini dopo il cambio di nazionale, lasciando quella Svizzera con cui non ha mai esordito in prima squadra, Romano riceve un attestato di stima dal suo allenatore: "Un gioiello. Sta a noi metterlo nelle condizioni di offrire partite come quelle di stasera".
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La critica di campo rivolta a SarriI rossoblù hanno tenuto bene il campo, si sono resi sempre pericolosi nei contropiedi e hanno difeso in modo compatto e da squadra. Pisacane, nel post partita, ha ammesso le difficoltà dell'Atalanta: "In questo momento mi posso permettere di dire che la loro linea a quattro non è ancora sarriana, ma tra qualche mese l’Atalanta farà divertire la propria gente. Mi piace un calcio posizionale come quello che porta avanti da anni, per me è un onore aver vinto questo duello".
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