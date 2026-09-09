Il calcio sa essere spietato, ma con qualcuno di più rispetto ad altri, e Mattia Felici lo sa molto bene. Il giocatore italiano dovrà affrontare nuovamente un lungo periodo di stop, a pochi mesi dal ritorno in campo dopo il grave infortunio al ginocchio che lo aveva costretto ai box per 9 mesi la scorsa stagione. Arrivato in Sardegna nel 2024 dopo un'ottima stagione con la Feralpisalò, ha subito mostrato le sue qualità tecniche, guadagnando un posto importante nella squadra nonostante il salto di categoria. L'esplosione definitiva era attesa proprio la scorsa stagione, ma come quest'anno il ginocchio a deciso di fermare il processo.

Cagliari: di nuovo il crociato per Mattia Felici

L'esterno delsi è infortunato poco dopo il suo ingresso nel secondo tempo della vittoria esterna contro il, lasciando il suo posto anell'ultimo quarto d'ora. Un trauma distorsivo al ginocchio destro che aveva immediatamente fatto scattare l'allarme in casa rossoblù, visto che rientrava da un lunghissimo stop. Gli accertamenti effettuati hanno poi confermato i peggiori timori:e operazione chirurgica attesa nei prossimi giorni.

CAGLIARI, ITALIA - 30 MARZO: Mattia Felici del Cagliari in azione durante la partita di Serie A tra Cagliari e Monza alla Sardegna Arena il 30 marzo 2025 a Cagliari, Italia. (Foto di Enrico Locci/Getty Images)

Questa volta, dunque, non è lo stesso ginocchio a essere interessato: dopo il crociato anteriore del sinistro della scorsa stagione, è quello del destro ad aver subito la rottura. Ecco la conferma del Cagliari Calcio nel suo sito ufficiale: "A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni".

Caricamento post Instagram...

Il club ha inoltre voluto dedicargli delle parole sulle proprie pagine social: "La vita ti ha messo davanti una nuova salita da scalare. Ci vorrà tempo, forza e pazienza, ma. Forza Matti, noi ci siamo,". Adesso al classe 2001 non resta che aspettare e riprendersi totalmente da un infortunio che, vista la sua storia, mentalmente potrebbe essere veramente duro da affrontare.