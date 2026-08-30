Roberto Gagliardini è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A. Il centrocampista classe 1994, svincolato dopo l'ultima esperienza con l'Hellas Verona, è infatti a un passo dal Cagliari. L'operazione è ormai in dirittura d'arrivo: il giocatore sarà in città domani per sostenere le visite mediche, ultimo passaggio prima della firma sul contratto con il club rossoblù.

Gagliardini saluta Verona dopo una sola stagione

Per Gagliardini si tratta di una nuova occasione per rilanciarsi nel massimo campionato italiano dopo una stagione trascorsa a Verona. Il centrocampista bergamasco porta con sé un bagaglio importante di esperienza, maturato soprattutto durante gli anni all'Inter, dove ha disputato numerose stagioni ad alto livello e ha avuto anche l'opportunità di confrontarsi con il palcoscenico della Champions League.

MONZA, ITALIA - AGOSTO 08: Roberto Gagliardini ai tempi del Monza(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il classe '94 rappresenta dunque un innesto di esperienza per il Cagliari, che punta sulla sua conoscenza della Serie A e sulle sue caratteristiche in mezzo al campo. Gagliardini può garantire fisicità, equilibrio e capacità di interpretare diversi ruoli nel reparto centrale. L'obiettivo sarà quello di tornare a essere protagonista con continuità e mettere la propria esperienza al servizio della squadra sarda.

Il trasferimento a Cagliari arriva inoltre in una fase importante della carriera del giocatore. Dopo la conclusione del rapporto con l'Hellas Verona, Gagliardini ha scelto di proseguire la propria avventura nel campionato italiano, accettando una nuova sfida in una piazza che punta a costruire una squadra competitiva.

🔴🔵🇮🇹 Cagliari have agreed deal to sign Roberto Gagliardini as new midfielder with medical also booked. pic.twitter.com/ipDA7XplVw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2026

Ma il mercato del Cagliari non si ferma a Gagliardini. Il club sardo sta lavorando anche per Luc De Fougerolles, difensore canadese classe 2005 di proprietà del Fulham. Sono in corso i contatti con il club inglese per provare a raggiungere un'intesa per il giovane centrale, reduce dall'esperienza ai Mondiali.

Il nome più vicino, però, resta quello di Gagliardini: domani le visite mediche potrebbero aprire ufficialmente il suo nuovo capitolo in rossoblù.