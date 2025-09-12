L'ex centrocampista dei nerazzurri bergamaschi e meneghini è un nuovo giocatore degli scaligeri di Zanetti: per lui una nuova avventura dopo l'esperienza a Monza

Giorgio Trobbiani 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 11:24)

Colpo a parametro zero per l'Hellas Verona che ha rinforzato il centrocampo, dopo aver rinforzato l'attacco con Orban, con un giocatore di grandissima esperienza. Si tratta di Roberto Gagliardini che, dopo l'esperienza a Monza, torna a vestire la casacca di un club di Serie A al servizio della squadra scaligera.

Hellas Verona, ecco Gagliardini: il comunicato ufficiale — Roberto Gagliardini torna in Serie A e lo fa con il Verona di Paolo Zanetti a caccia di un'altra salvezza dopo la stupenda stagione dello scorso anno. Ecco uno stralcio del comunicato che ha accompagnato l'ufficialità dell'ex giocatore di Atalanta ed Inter: "Verona - Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista italiano Roberto Gagliardini, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026".

Nella nota si fa anche un piccolo recap della carriera del nuovo calciatore del Verona. Gagliardini infatti è ancora relativamente giovane essendo un classe 1994. La sua storia nel mondo del calcio ha avuto una grande accelerata con i colori dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Sotto la guida dell'attuale allenatore della As Roma, Gaglia è diventato un titolarissimo tanto da essere acquistato dall'Inter nel gennaio del 2017 come racconta anche il comunicato: "A gennaio 2017 si trasferisce all'Inter, con cui segna la sua prima rete in Serie A nella vittoria esterna per 5-1 contro il Cagliari. Con la maglia nerazzurra partecipa anche alle coppe europee, debuttando in Champions League contro lo Slavia Praga, e scendendo in campo da titolare nella finale di Europa League ad agosto 2020. Durante i sei anni a Milano arricchisce il suo palmarès con uno Scudetto, due vittorie in Coppa Italia e due in Supercoppa italiana". Una grande esperienza condita anche dalla parentesi a Monza che fa di Gagliardini un giocatore in cerca di rilancio e di grande temperamento.