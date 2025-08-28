Il nuovo attaccante del Verona raccontato in esclusiva da Dennis Bayer, giornalista tedesco di Sky Sport Germania. Un nuovo percorso per l'ex Hoffenheim, che punta a rilanciarsi dopo due stagione altalenanti

Stefano Sorce 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 15:35)

Nel mondo del calcio moderno, in cui velocità e versatilità sono diventati requisiti fondamentali per gli attaccanti, Gift Orban è uno dei giovani talenti più interessanti emersi negli ultimi anni. Nato in Nigeria nel 2000, Orban ha già mostrato la sua qualità in Belgio con il Gent, firmando una storica tripletta in soli tre minuti in una partita di Conference League, e successivamente in Francia con l’Olympique Lione, dove ha segnato 5 gol in 21 presenze.

Dopo una breve esperienza in Bundesliga con l’Hoffenheim, caratterizzata da sprazzi di talento e qualche difficoltà di continuità, Orban si prepara a vestiere la maglia del Verona in prestito con diritto di riscatto. Il club veneto punta su di lui per aggiungere profondità e imprevedibilità al reparto offensivo, coprendo l’intero stipendio del giocatore e prevedendo un’opzione di acquisto a 9 milioni di euro.

A fornirci un quadro dettagliato sul giocatore e sulle dinamiche del trasferimento è Dennis Bayer, reporter per l'Hoffenheim per Sky Sport Germania. Grazie alla sua esperienza sul campo e alla conoscenza approfondita dei talenti emergenti, Bayer ci accompagna alla scoperta di un attaccante che potrebbe accendere la Serie A con la sua velocità e il suo fiuto per il gol.

"Orban può giocare anche esterno, mi ricorda El Bilal Tourè" — Gift Orban è un nuovo giocatore del Verona: quali sono i dettagli dell’affare?

"Prestito con diritto di riscatto: 1 milione di euro di prestito, opzione di acquisto a 9 milioni. L’intero stipendio sarà coperto dal Verona".

Com’è stata l’esperienza di Orban all’Hoffenheim? Perché il club ha deciso di lasciarlo andare dopo solo sei mesi?

"Il club aveva bisogno di lui in inverno, perché lottava per non retrocedere e voleva un attaccante già collaudato. Orban ha aiutato la squadra ed è stato buono, ma non eccezionale. Ora la situazione è diversa: l'Hoffenheim adesso vuole puntare sui giovani Asllani e Moerstedt, e ha anche acquistato Lemperle, il loro talento dei sogni. Hanno quindi un sovraccarico di soluzioni offensive. Vuole giocare di più, e le possibilità all’Hoffenheim erano piuttosto basse".

Quali sono le sue principali qualità tecniche e tattiche?

"Orban è un attaccante veloce e mobile, con un buon senso del gol. Può giocare sia come centravanti che come esterno offensivo".

In quali aspetti deve ancora migliorare?

"Potrebbe e dovrebbe migliorare la fase difensiva".

A quale giocatore compareresti Gift Orban?

" Il nigeriano può essere paragonato a El Bilal Touré, attaccante dell'Atalanta appena passato in prestito al Besiktas".