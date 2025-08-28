Milan, le statistiche degli ultimi anni in Serie A nel mese di agosto

Le prime giornate di campionato sono sempre importanti, anche quando la squadra è ancora tutta da costruire tra statistiche, ricordi e aneddoti indimenticati

Jacopo del Monaco 28 agosto - 09:14

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan affronterà allo Stadio Via del Mare il Lecce in occasione della seconda giornata di Serie A. La scorsa settimana, i giallorossi hanno esordito con un pareggio a reti bianche contro il Genoa. I rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, hanno perso 1-2 contro la neopromossa Cremonese. Aspettando il calcio d'inizio del prossimo match, andiamo ad analizzare il rendimento dei rossoneri nelle partite di Serie A giocate nel mese di agosto nelle ultime stagioni.

I numeri del Milan ad agosto — Nella stagione 2021/2022, con Pioli in panchina dopo gli addi di Calhanoglu e Donnarumma, i rossoneri hanno disputato due partite ad agosto. Nell'annata che avrebbe portato lo Scudetto numero 19 in casa rossonera, il Milan ha fatto il suo esordio in Serie A al Ferraris contro la Sampdoria: in quella partita, in cui hanno esordito i nuovi acquisti Mike Maignan ed Olivier Giroud, sono arrivati i primi tre punti del campionato grazie alla rete di Brahim Diaz, che ha preso il numero 10 ereditato dal sopra citato centrocampista turco. Nella giornata successiva, il Milan torna in un San Siro mezzo pieno con le restrizioni Covid e vince 4-1 contro il Cagliari: apre le marcature Sandro Tonali con una bellissima punizione; pareggia Deiola dopo poco tempo; altri tre gol rossoneri che portano la firma di Leao e Giroud, autore della sua prima doppietta rossonera.

Coi Mondiali in Qatar disputati tra novembre e dicembre del 2022, l'annata 22/23 ha avuto inizio anzitempo. Gli allora Campioni d'Italia, nel mese di agosto, hanno collezionato 8 punti in 4 partite: due vittorie in casa contro Udinese (4-2) e Bologna (2-0); altrettanti pareggi in trasferta contro Atalanta (1-1) e Sassuolo (0-0). Nel match contro i rossoblù, Giroud ha segnato con una mezza rovesciata, mentre contro i neroverdi Maignan ha parato un rigore a Berardi.

Nella stagione successiva, il Milan ha giocato nel mese di agosto due partite e ha ottenuto altrettante vittorie. La prima terminata 0-2 in casa del Bologna con reti di Giroud e Christian Pulisic, primo gol in rossonero, la seconda un 4-1 casalingo contro il Torino. La scorsa annata, con Fonseca in panchina, i rossoneri hanno giocato tre match ad agosto senza mai vincere: due pareggi per 2-2 contro Torino e Lazio, partita del caso cooling break; sconfitta per 2-1 al Tardini contro il Parma.

In conclusione, il rendimento del Diavolo ad agosto dalla stagione 21/22 ha portato riscontri positivi. Dall'annata passata ad oggi, però, non è ancora arrivata una vittoria in questo mese. Il Milan ha disputato 12 partite e ha collezionato 22 punti così divisi: 6 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte. Per quanto riguarda i gol, invece, i rossoneri ne hanno segnati 24 e ne ha subiti 13 con Giroud che risulta essere il miglior marcatore grazie ai suoi 6 gol.