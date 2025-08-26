Una prova corale superba per i nerazzurri, una dimostrazione di forza per i partenopei. L'esatto opposto di quanto fatto da Milan e Lazio, protagoniste in negativo del primo turno. E Nico Paz...

Alessandro Savoldi 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 10:15)

Promossi, rimandati, bocciati: la prima giornata di Serie A va in archivio dopo aver emesso i suoi giudizi. Tra chi ha convinto e chi meno, ecco i top e i flop di questo turno inaugurale di campionato.

I top della prima giornata di campionato — Partiamo dalla fine, dal posticipo del lunedì sera. L'Inter impressiona a San Siro ed entra di diritto nella sezione "top". Novanta minuti di intensità, di qualità e di spettacolo regalano al pubblico nerazzurro un 5-0 rotondo ed esaltante. Un risultato che serviva, all'ambiente, per scuotersi dopo qualche mese di saliscendi emotivi. Da segnalare l'ottima prova di Sucic. Titolare a causa dell'infortunio di Calhanoglu, quel posto nei primi undici potrebbe non lasciarlo più.

A ruota il Napoli di Conte. I partenopei sabato hanno vinto in modo naturale, da grande squadra, status che ormai gli azzurri si sono cuciti addosso. Solidità, cinismo e un risultato che va stretto, lo 0-2 di Reggio Emilia. Ottimo poi l'esordio di De Bruyne, con gol. A proposito di singoli, l'mvp della prima giornata è sicuramente Nico Paz. Il gioiello del Como ha incantato i 12.000 del Sinigaglia con una prestazione ai limiti della perfezione. L'assist per Douvikas è un cioccolatino, il gol su punizione una pennellata d'autore che squarcia la tela.

Ottimo esordio anche per la Roma di Gasperini. La mano dell'allenatore di Grugliasco si vede eccome, nonostante siano passate solo poche settimane. Pressione, intensità e tanta voglia: così i giallorossi possono andare lontano. Meritano un posto nei top anche Cagliari e Pisa, che hanno fermato sull'1-1 rispettivamente Fiorentina e Atalanta. Se i toscani sono usciti indenni da Bergamo anche grazie a un po' di fortuna, lo stesso non si può dire dei rossoblù. La squadra di Pisacane, che ha pareggiato in pieno recupero, avrebbe meritato anche qualcosa in più.

Chiude il paragrafo dei top la Cremonese. Un successo storico al ritorno in Serie A, il primo a San Siro di sempre, che regala subito tre punti che pesano come un macigno alla banda di Nicola. Dalla difesa, che ha retto bene per 90 minuti, al gol meraviglioso di Bonazzoli, il più bello con la punizione di Paz delle dieci partite disputate. Protagonisti del risultato più sorprendente di questa prima giornata, i grigiorossi si sono regalati una notte che non dimenticheranno mai.

I flop della prima giornata di Serie A — Se la Cremonese ha chiuso il paragrafo precedente, il Milan apre, senza grossi dubbi, quello dei flop. I rossoneri hanno vissuto una serata da incubo, di quelle che, purtroppo per chi è legato alla squadra fondata da Herbert Kilpin, sono sempre più frequenti. Poche idee, poca qualità, tanti dubbi e tanti problemi da risolvere: la condizione di Santi Gimenez, in primis, ma anche la difesa ballerina e un centrocampo inspiegabilmente povero di qualità, viste le opzioni Ricci e Jashari accantonate in panchina.

Quarantotto ore dopo sullo stesso prato a guadagnarsi un posto nei flop è ovviamente il Torino. La ripassata subita in casa dell'Inter è pesante, nei modi e nei numeri. I granata, mai realmente in partita dopo i primi 20 minuti, hanno sbagliato tutto lo sbagliabile. Se due indizi fanno una prova, il primo tempo in Coppa Italia con il Modena e la sfida inaugurale di Serie A dovrebbero indurre preoccupazione in Baroni. Vedremo come completeranno la rosa i piemontesi, che hanno già aggiunto Asllani per puntellare il centrocampo.

Brutta prima anche per la Lazio di Sarri. Intendiamoci, il tecnico toscano è l'ultimo dei colpevoli ma i biancocelesti tornano da Como con le ossa rotte. Il 2-0 finale è una benedizione, con lo scarto che avrebbe potuto essere ben più ampio: solo un paio di parate importanti di Provedel e una traversa hanno evitato l'imbarcata. Il blocco del mercato ha fatto sì che la rosa non potesse essere adattata alle esigenze dell'allenatore, un problema non da poco, soprattutto con per un tecnico che richiede caratteristiche specifiche come l'ex Napoli e Chelsea.