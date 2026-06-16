Come si può passare da 20mila a oltre 2 milioni di followers in appena due ore? Bisognerebbe chiederlo a Vozinha, portiere capoverdiano, premiato col titolo di MVP al termine di uno storico 0-0 tra Spagna e Capo Verde. Un risultato che ha del clamoroso sia per la Roja di Luis de la Fuente, la quale si aspettava di iniziare il Mondiale con un risultato decisamente diverso, ma soprattutto per i Blue Sharks africani, autori di un punto storico al primissimo debutto al campionato del mondo. In appena due ore, Vozinha è diventata una star social, simbolo della resistenza capoverdiana nel match contro le Furie Rosse, assistendo ad un enorme exploit dei suoi profili social.

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L'impresa Capo Verde

Si è inceppata la macchina di. Al termine dei 90 minuti, non è bastato l'assalto dei campioni d'Europa in carica, protagonisti di un netto dominio sul campo del Mercedes-Benz Stadium dima decisamente poco cinico, ad avere la "meglio" è stata infatti la difesa della nazionale capoverdiana. Le statistiche, come scontato che sia, sono tutte dalla parte degli spagnoli, ma ciò che resterà di questa prima gara del gruppo H sarà la straordinaria resistenza deial primo storico debutto ai

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA - 27 MARZO: Kevin Pina di Capo Verde festeggia con Vozinha di Capo Verde durante la partita della FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images)

Il pareggio di Capo Verde è una di quelle storie che soltanto il Mondiale riesce a raccontare. Provenienti da un arcipelago di dieci isole vulcaniche (di cui soltanto una abitata), sperdute tra le acquee dell'Atlantico a 500 km dal resto del continente africano, spinti da 500mila abitanti incollati allo schermo con le dita incrociate, i Blue Sharks fermano l'inarrestabile Spagna (campione d'Europa in carica) alla prima storica partita e guadagnano il primo punto ai campionati mondiali.

La firma di questo enorme pareggio per il calcio capoverdiano è del portiere Vozinha, autore di una prestazione da immortalare per i Tubaroes Azules, all'età di ben quarant'anni, capace di neutralizzare il feroce attacco iberico con delle enormi parate. Premiato al termine del match con il premio di MVP, Vozinha è stato al centro anche di un incredibile boom sui social media.

Il boom social e le parole di Vozinha

Vozinha descobre em direto que ganhou mais de 1 milhão de seguidores 😂💙



(via @CazeTVOficial) pic.twitter.com/s5QatXCCuh — B24 (@B24PT) June 15, 2026

Sui social è già Vozinha-Mania. Prima del match contro la, l'estremo difensore della nazionale capoverdiana contava appena 20mila followers ma, nel giro di un paio d'ore, il suo account di Instagram è letteralmente esploso arrivando a 2 milioni di seguaci. A quasi un giorno di distanza dalla storica impresa, il numero è esponenzialmente cresciuto e, al momento, si contano ben 5.8 milioni di followers.

Infine, da menzionare le bellissime parole di Vozinha dopo il pareggio contro la Roja ai microfoni di DAZN: "Abbiamo lavorato sodo per ottenere questo risultato. Sapevamo aver contro una delle migliori nazionali al mondo, ma siamo anche a conoscenza delle nostre qualità. Abbiamo lavorato tanto e duramente per questo grande giorno e sapevamo che sarebbe stata molto complicata, ma siamo molto contenti".

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