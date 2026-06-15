Un Vozinha immenso e un Capo Verde eroico fermano la Spagna. L'esordio delle furie rosse tradisce le aspettative.
I tifosi festeggiano allo stadio il primo gol di Curacao ad un Mondiale
Esordio da sogno per il Capo Verde. Alla prima assoluta in un Mondiale, gli africani hanno affrontato una delle squadre favorite per la vittoria finale del torneo, la Spagna di de la Fuente. E come nelle migliori favole, i capoverdiani hanno fermato le furie rosse sullo 0-0. Il pareggio a reti inviolate è il primo di questo torneo, arrivato dopo 12 gare dall'inizio della competizione.
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Favola Capo Verde, Vozinha in lacrime
La roja non riesce a passare e viene fermata sullo 0-0 da un Capo Verde con una prestazione stoica. Gli spagnoli ci hanno provato in tutti i modi, ma la resistenza messa su dagli africani - alla prima gara in assoluto nella competizione - non ha ceduto. L'impresa ha il nome di Vozinha, portiere dei capoverdiani, che ha compiuto sette parate tra cui alcune clamorose.
Il portiere - che è diventato una internet sensation arrivando a 1 milione di follower su Instagram durante il match - è scoppiato in lacrime al termine della gara. Lacrime versate non solo per la partita - che mai verrà dimenticata dallo sport capoverdiano - ma anche per tutti e 500mila gli abitanti di quest'isola che erano incollati allo schermo a sostenere i loro calciatori.
La Spagna si ferma prima di partire
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Bravi quelli di Capo Verde o male la Spagna? De la Fuente la pensa così: "Loro sono molto organizzati, dal primo momento abbiamo visto il blocco basso, l'obiettivo di non farci giocare dentro. Abbiamo fatto fatica anche noi a creare, ci è mancato il giro palla rapido. Quando poi calci tanto e non vuole entrare c'è poco da fare. Abbiamo cercato di scegliere la via più veloce per fare gol, ma forse non è la via giusta".
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