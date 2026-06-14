Dal ritiro della Spagna, tramite un'intervista esclusiva per Mundo Deportivo, arrivano le parole di Cubarsi. Il difensore del Barcellona è pronto per il Mondiale: "Non mi tiro indietro davanti a niente", ha detto. Il blaugrana ha anche detto quali sono, secondo lui, le squadre più forti del torneo mondiale.

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Cubarsi parla di Yamal: "Speriamo di averlo a disposizione, si allena duramente"

.@SEFutbol, le ultime dall'allenamento: Yamal torna in gruppo 👇https://t.co/fnbZ0S7zQx — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 11, 2026

"Messi? Avrei preferito giocarci insieme.."

Ad appena 19 anni Cubarsi è titolare del Barcellona, con cui, e della nazionale allenata dal tecnico Luis de la Fuente . Ma cosa significa per lui essere titolare della Roja, oltretutto una delle nazionali più forti in questo momento? "Non vedo l'ora che inizi. Provo tanto orgoglio e tanta responsabilità, e sono pronto a dare il massimo per aiutare la squadra". I giornalisti di Mundo Deportivo, poi, gli hanno chiesto degli infortunati, in particolare del compagno di squadra: "Víctor, Nico e Lamine non hanno potuto iniziare questa mini preparazione con noi, ma sembrano entusiasti, si allenano duramente eperché possono darci un grande aiuto".Cubarsi ha anche parlato del grande campione, ex Barca,che sarà presente al Mondiale con la sua. Il 19enne ritiene l'Argentina, con Brasile e Inghilterra , una delle formazioni favorite per la vittoria: "Si, mi sono immaginato di trovarmi contro Messi. È il mio idolo fin da bambino. Non ho mai avuto la possibilità di vederlo dal vivo, né in campo. Avrei preferito giocare con lui nella mia squadra, ma se me lo ritrovo davanti, darò il massimo e cercherò di difenderlo al meglio". Ma la vera domanda è se il difensore sa come sia possibile fermare Messi: "L'ho visto tante volte e so come gioca. Ma anche se lo sai in realtà è talmente diverso che è quasi impossibile difendersi da lui".

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