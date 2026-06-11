L'Inghilterra ha già trovato il suo primo avversario sul suo americano: il sole. Le alte temperature, in confronto a quelle più miti del paese britannico, non hanno certo aiutato la squadra di Thomas Tuchel, primo tra tutti il centrocampista Declan Rice. Il capitano dell'Arsenal, infatti, è apparso in foto visibilmente ustionato per il troppo sole preso, sia sul naso che sulle braccia. Un incidente che sua madre non ha affatto gradito.

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Inghilterra, Declan Rice ustionato dai raggi del sole: "Trovarsi sempre con 30° è difficile da sopportare"

"I think everyone has seen those pictures." 😂



Declan Rice reacts to those sun burn photos 🌞 pic.twitter.com/FLQ030t6Rm — Match of the Day (@BBCMOTD) June 11, 2026

Rosso come un peperone, fronte e gote scottate dal sole. E quando rimbocca le maniche della divisa si può vedere le braccia "accese". Stiamo parlando della piccola disavventura del centrocampista dell'Inghilterra Declan Rice . Il capitano dell', impegnato nel Mondiale, ha trascorso troppo tempo dinanzi all'obiettivo dei fotografi per scattare le immagini promozionali alla vigilia del torneo senza usare alcun prodotto per proteggersi dai raggi ultravioletti. E questo è stato il risultato.

Già durante la partita contro il Costa Rica, disputata in Florida, il centrocampista ha spiegato le difficili condizioni metereologiche, dovute alla forte pioggia, ma questa volta a farla da padrone è stato il sole cocente che ha colto di sorpresa Rice al centro di allenamento della nazionale. "Penso che tutti abbiano visto quelle foto – le parole del calciatore alla BBC - Ero rosso come un peperone in quel servizio fotografico. Mia madre mi stava uccidendo!".

Una condizione completamente diversa da quella a cui sono abituati i calciatori inglesi dato che in Inghilterra molto raramente si vedono temperature così alte. Una difficoltà di ambientamento che il capitano dei Gunners non nega: "Il primo giorno che siamo arrivati, la difficoltà principale era abituarsi al caldo. Venire dall'Inghilterra, dove il tempo è sempre variabile e può far caldo o fresco, e trovarsi qui con sempre 30 gradi è davvero un colpo duro".

LONDRA, INGHILTERRA - 10 MAGGIO: Declan Rice dell'Arsenal applaude i tifosi prima della partita di Premier League tra West Ham United e Arsenal al London Stadium il 10 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Proprio quello che Thomas Tuchel aveva previsto, motivo per cui ha fatto allenare i suoi giocatori nonostante le alte temperature: "Potresti giocare per 60-65 minuti e all'improvviso tuoni e fulmini ti costringono ad abbandonare il campo. E su questo il nostro manager è stato molto chiaro". Conclude Rice.

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