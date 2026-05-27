Declan Rice è campione d'Inghilterra con l'Arsenal, ma dopo i festeggiamenti il pensiero va alla zona Est di Londra, dove il suo West Ham ha chiuso il campionato al diciottesimo posto e retrocesso in Championship. L'attuale capitano dei Gunners, ha vestito la maglia degli 'Hammers' per 13 anni prima di approdare all'Arsenal nel 2023.

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Rice, lo struggente messaggio social

Tramite una storia sul suo profilo ufficiale Instagram,ha scritto: "Mi si spezza il cuore vedere ilretrocedere. Un club che per me significa davvero tantissimo, che ha fatto tutto per me e senza il quale non sarei dove sono oggi. Non ho alcun dubbio che torneranno presto dove meritano di stare, in Premier League, e io o sarò qui a sostenerli."

Un messaggio pieno di affetto, ma soprattutto di riconoscenza e rispetto verso una squadra che lo ha lanciato in Premier League e permesso di vestire una maglia prestigiosa come quella dell'Arsenal, diventandone anche capitano. Durante i festeggiamenti per il titolo, è diventato virale anche il video ripreso dalle telecamere che ritraevano Rice ascoltare i risultati dagli altri campi e, alla notizia della retrocessione del West Ham, ha lasciato un profondo respiro, scuotendo la testa in segno di rammarico. I tifosi Hammers, vedendo il video, hanno commentato: "Lui ci vuole ancora bene."

PRAGA, REPUBBLICA CECA - 7 GIUGNO 2023 Il capitano del West Ham, Declan Rice, solleva il trofeo della Conference League dopo la vittoria in finale contro la Fiorentina, all'Eden Arena. (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Un percorso indimenticabile

Rice arriva ala soli 15 anni da svincolato e diventa con il tempo un pilastro della squadra. Nelviene nominato capitano e guida in quella stagione gli Hammers alla conquista della, primo titolo europeo della storia del club. Quell'estate, l'inglese passa poi all'Arsenal chiudendo una storia durata tredici stagioni, con più die due premi di 'Hammer of the Year', ossia il giocatore del West Ham dell'anno, votato annualmente dai tifosi.

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