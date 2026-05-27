Dopo tre secondi posti consecutivi in Premier League, lo spagnolo si toglie di dosso l'etichetta di 'eterno secondo' con il suo primo premio da allenatore
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Nella stagione trionfante, e ancora da concludere, da parte dell'Arsenal c'è il condottiero che si porta a casa il primo riconoscimento della sua carriera da allenatore: Mikel Arteta, 'l'eterno secondo' finalmente primo.
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Il premio e la cavalcata dei GunnersMikel Arteta è stato nominato 'Barclays Manager of the Season' per la prima volta in carriera, dopo aver guidato l'Arsenal alla vittoria del titolo della Premier League 2025/26. È il primo allenatore dei Gunners a vincere questo riconoscimento dai tempi di Arsene Wenger, che lo aveva conquistato in ognuna delle sue tre stagioni da campione nel 1998, 2002 e 2004.
Il successo per Arteta e per il suo Arsenal è storico, con un titolo che arriva 22 anni dopo il trionfo degli 'Invicibili' di Wenger nel 2004 e alla penultima giornata di campionato, beffando il Manchester City di Guardiola.
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L'eterno secondo, finalmente primoPrima di questo trionfo, Arteta aveva collezionato tre secondi posti consecutivi in Premier League, guadagnando all'Arsenal l'etichetta di 'nearly men', un'espressione in inglese per descrivere una persona come un 'quasi campione', uno che sfiora ripetutamente la vittoria senza mai riuscire a conquistarla. Nella stagione 2024/25 si era accontentato dell'ennesima medaglia d'argento, senza conquistare alcun trofeo nazionale.
Ora la Champions LeagueLa stagione dell'Arsenal non è però ancora conclusa e manca l'ultimo tassello per renderla ancor più speciale per Arteta e per i suoi, ossia la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, campioni in carica. L'Arsenal ha raggiunto la finale per la seconda volta nella sua storia, eliminando l'Atletico Madrid per 2-1 in Semifinale, tra andata e ritorno, dimostrando un percorso europeo in crescita sotto la guida di Arteta, riuscendo a centrare i Quarti nel 2023/24, la semifinale nel 2024/25, dove fu proprio il PSG ad eliminarlo e ora la finale di Budapest contro i parigini. Una sfida che sa quindi di rivincita, ma soprattutto di redenzione per una squadra che vuole mettere la ciliegina sulla propria stagione, portando a casa un trofeo che nella sua storia non è ancora mai riuscita a vincere.
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