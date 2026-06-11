Il Mondiale 2026 è definitivamente alle porte, e tra le grandi favorite c'è anche la Spagna, campione d'Europa in carica. La Nazionale guidata da Luis de la Fuente esordirà il 15 giugno contro Capo Verde. Tutte le attenzioni per il debutto spagnolo sono, però, sulla stellina Lamine Yamal. Il fuoriclasse del Barcellona non tocca il campo dall'ormai lontano 22 aprile, a causa di un problema al bicipite femorale rimediato nel match contro il Celta Vigo. Da allora ha saltato tutte le ultime partite della Liga e anche le amichevoli disputate dalla Nazionale contro Iraq e Perù, alimentando inevitabili dubbi sulla sua gestione in vista del debutto iridato.

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Il dibattito nel Paese e le parole di Karanka

In, sulla questione, sono insorte due diverse linee di pensiero e il confronto è apertissimo. Da una parte c'è chi ritiene opportuno, evitandoinutili contro avversari sulla carta abbordabili come. Dall'altra parte, invece, c'è chi sostiene che il classe 2007 abbia assoluto bisogno dipreziosi per ritrovareprima delle gare più impegnative del torneo. A fare il punto sulla delicata situazione è stato il direttore sportivo della federazione spagnola,, che intervenuto aha provato a tranquillizzare i tifosi: "Si sta allenando bene. Sta facendo progressi, i medici e De La Fuente decideranno".

LA CORUNA, SPAGNA - 4 GIUGNO: Lamine Yamal della Spagna osserva prima dell'amichevole internazionale tra Spagna e Iraq allo stadio Riazor il 4 giugno 2026 a La Coruña, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

L'ipotesi per l'esordio e la scelta finale

🚨🇪🇸 𝗡𝗘𝗪: Spain have planned a gradual return for Lamine Yamal in the World Cup.



• 15-20 minutes vs Cape Verde

• 30 minutes minimum vs Saudi Arabia

• Starting vs Uruguay



— @sport pic.twitter.com/e2H2OxoYZP — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 10, 2026

Alla fine il ct spagnolo avrebbe deciso di fare untra le due correnti di pensiero. L'ipotesi più concreta al momento sarebbe quella di vederepartire dalla panchina contro, per poi essere impiegato a gara in corso nella ripresa. Una soluzione che permetterebbe alladi gestire conil suo giocatore più atteso, cercando al tempo stesso di fargli ritrovare un po' digara per averlo al meglio nelle fasi decisive della competizione. Resta ora da capire quale sarà la scelta definitiva di, una decisione destinata inevitabilmente a far discutere.

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