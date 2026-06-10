Arrivato al Barcellona nella scorsa sessione di mercato estiva, Marcus Rashford lascerà i catalani al termine del prestito, ma forse non definitivamente. L'attaccante inglese di proprietà del Manchester United ha vissuto una grande stagione con la maglia blaugrana, riuscendo a giocare 49 partite segnando 14 gol e fornendo 11 assist tra tutte le competizioni, vincendo la Liga e la Supercoppa di Spagna. Memorabile il suo gol contro i rivali di sempre del Real Madrid, una splendida punizione potente e sotto l'incrocio che ha dato via alle celebrazioni per la vittoria del campionato, per la prima volta nella storia vinto in uno scontro diretto con i Blancos.

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Il Barcellona ha deciso di non riscattare Marcus Rashford, ma potrebbe non essere finita

Come riportato da, Il Barcellonaper Marcus Rashford, ma il futuro dell'attaccante inglese potrebbe essere ancora tinto di blaugrana. La dirigenza catalana ha espresso un chiaro apprezzamento per l'impatto del calciatore, ritenendo tuttavia la cifra fissata inizialmente troppo alta portando il club a cercare altri modi o cifre per garantirsi il giocatore.

BARCELLONA, SPAGNA - 23 LUGLIO: Marcus Rashford del FC Barcelona mostra la sua maglia durante la presentazione del nuovo acquisto Marcus Rashford, dopo l'annuncio del trasferimento in prestito stagionale dal Manchester United al FC Barcelona, al Camp Nou il 23 luglio 2025 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Adesso le intenzioni del club catalano sarebbero quelle di trattare con il Manchester United per un nuovo prestito, che sarebbe la formula ideale perché rimarrebbero più fondi per un altro eventuale acquisto in attacco dopo l'addio di Robert Lewandowski. Qualora i Red Devils non dovessero accettare un altro prestito (sarebbe il terzo di fila) il Barcellona sarebbe aperto a discutere per acquistare il giocatore ma a cifre decisamente inferiori rispetto alla clausola di 30 milioni. Il club conta sulla ferma volontà di Rashford, il quale ha manifestato gradimento per il progetto tecnico e per la vita in Catalogna. La pressione del giocatore potrebbe rivelarsi determinante nel convincere la controparte ad accettare uno sconto sul prezzo del cartellino, aprendo la strada a una trattativa al ribasso che gioverebbe a entrambe le parti in discussione.