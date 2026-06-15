Le Furie Rosse steccano al debutto: nel post gara Rodri ha riconosciuto le difficoltà della sua squadra nel portare a casa la vittoria.
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L'esordio della Spagna al Mondiale 2026 ha lasciato tutti sorpresi. Una delle Nazionali favorite alla vittoria del torneo si è fermata contro il Capo Verde. Nonostante abbia dominato in lungo e largo la gara, gli uomini di De La Fuente non sono andati oltre lo 0-0: la mancata vittoria può significare tanto ai fini della classifica. A tal proposito, dopo la gara, è intervenuto ai microfoni Rodri. Il centrocampista ha espresso tutta la sua amarezza per non aver conquistato i 3 punti.
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Rodri deluso dalla prestazione della squadraInizia in salita il Mondiale per la Spagna. Nonostante i favori del pronostico, ora la squadra non può più sbagliare contro Uruguay e Arabia Saudita per conquistare il pass per i sedicesimi di finale.
Secondo il giocatore del Manchester City, la partita si è sviluppata esattamente come la squadra si aspettava. Gli avversari hanno scelto di chiudersi per provare a ripartire, complicando notevolmente i piani della Spagna: "Sapevamo che l'avrebbero preparata così, ce lo aspettavamo. La palla oggi non voleva entrare, ma questo non deve essere un'alibi. Dovevamo avere ancora più pazienza, siamo stati frettolosi in alcune circostanze. Dobbiamo migliorare tanto non è facile giocare contro una squadra con un baricento così basso".
Rodri inoltre, ha sottolineato come la Spagna abbia provato a proporre il suo gioco, ma senza riuscire a strasformare il possesso palla in azioni realmente decisive.
El análisis de Rodri tras el empate de España ante Cabo Verde... 🇪🇸🤨 pic.twitter.com/gk8W0Hjz33— Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2026
Dall'esperienza passata ai consigli per il futuroNel corso dell'intervista, Rodri ha anche paragonato la sfida di quest'oggi con altre sfide del passato affrontate dalla sua Nazionale. Molto spesso il centrocampista ha affrontato squadre molto chiuse e organizzate: "Non è mai facile affrontare questo tipo di partita. Ma ci sono anche altri fattori che incidono sulla partita: bisogna anche capire le condizioni fisiche di un giocatore. Oggi abbiamo provato ad imporre il nostro gioco, abbiamo avuto il nostro solito gioco ma non è bastato, dobbiamo migliorare tanto. Se vogliamo proseguire questo cammino dobbiamo metterci qualcosa in più, quanto fatto oggi non basta. Affronteremi squadre migliori e non possiamo essere impreparati".
Il pareggio con il Capo Verde (al debutto assoluto nella competizione) può rappresentare un campanello d'allarme. La Spagna rimane comunque una delle pretendenti al titolo, ma bisognerà alzare il livello delle prestazioni. Con il Mondiale appena cominciato, e le insidie che una competizione del genere comporta, sbagliare non è più ammissibile.
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