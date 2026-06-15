L'esordio della Spagna al Mondiale 2026 ha lasciato tutti sorpresi. Una delle Nazionali favorite alla vittoria del torneo si è fermata contro il Capo Verde. Nonostante abbia dominato in lungo e largo la gara, gli uomini di De La Fuente non sono andati oltre lo 0-0: la mancata vittoria può significare tanto ai fini della classifica. A tal proposito, dopo la gara, è intervenuto ai microfoni Rodri. Il centrocampista ha espresso tutta la sua amarezza per non aver conquistato i 3 punti.

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Rodri deluso dalla prestazione della squadra

Inizia in salita il Mondiale per la Spagna. Nonostante i favori del pronostico, ora la squadra non può più sbagliare controper conquistare il pass

BARCELONA, SPAGNA - MARZO 31: Rodri della Spagna passa la palla durante la partita amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto al RCDE Stadium il 31 Marzo , 2026 in Barcelona, Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Secondo il giocatore del Manchester City, la partita si è sviluppata esattamente come la squadra si aspettava. Gli avversari hanno scelto di chiudersi per provare a ripartire, complicando notevolmente i piani della Spagna: "Sapevamo che l'avrebbero preparata così, ce lo aspettavamo. La palla oggi non voleva entrare, ma questo non deve essere un'alibi. Dovevamo avere ancora più pazienza, siamo stati frettolosi in alcune circostanze. Dobbiamo migliorare tanto non è facile giocare contro una squadra con un baricento così basso".

Rodri inoltre, ha sottolineato come la Spagna abbia provato a proporre il suo gioco, ma senza riuscire a strasformare il possesso palla in azioni realmente decisive.

El análisis de Rodri tras el empate de España ante Cabo Verde... 🇪🇸🤨 pic.twitter.com/gk8W0Hjz33 — Diario Olé (@DiarioOle) June 15, 2026

Dall'esperienza passata ai consigli per il futuro

Nel corso dell'intervista, Rodri ha anche paragonato la sfida di quest'oggi con altre sfide del passato affrontate dalla sua Nazionale. Molto spesso il centrocampista ha affrontato squadre molto chiuse e organizzate: ". Ma ci sono anche altri fattori che incidono sulla partita: bisogna anche capire le condizioni fisiche di un giocatore.. Se vogliamo proseguire questo cammino dobbiamo metterci qualcosa in più, quanto fatto oggi non basta. Affronteremi squadre migliori e non possiamo essere impreparati".

VILLARREAL, SPAGNA,MARZO 27: Rodri della Spagna osserva durante la partita di amichevole internazionale nel match tra Spagna e Serbia all' Estadio de la Ceramica il 27 Marzo, 2026 in Villarreal, Spagna. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

Il pareggio con il Capo Verde (al debutto assoluto nella competizione) può rappresentare un campanello d'allarme. La Spagna rimane comunque una delle pretendenti al titolo, ma bisognerà alzare il livello delle prestazioni. Con il Mondiale appena cominciato, e le insidie che una competizione del genere comporta, sbagliare non è più ammissibile.

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