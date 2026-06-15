L’esordio nel Gruppo J del Mondiale 2026 mette di fronte due nazionali che arrivano all’appuntamento con motivazioni molto diverse, ma accomunate dalla volontà di lasciare il segno. L’Austria torna infatti a disputare una Coppa del Mondo dopo una lunga assenza iniziata nel 1998, forte di un percorso di crescita costante culminato con una qualificazione convincente. La selezione guidata da Ralf Rangnick si presenta negli Stati Uniti con l’ambizione di confermare i progressi mostrati negli ultimi anni e di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella corsa agli ottavi di finale.

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Per la Giordania, invece, si tratta di una pagina completamente nuova della propria storia calcistica. Al-Nashama festeggia la prima partecipazione assoluta a un Mondiale dopo aver vissuto stagioni ricche di risultati significativi a livello continentale. L’entusiasmo generato dalla qualificazione e la consapevolezza acquisita attraverso le recenti finali raggiunte in Asia rendono la formazione di Jamal Sellami una delle squadre più interessanti da seguire tra le debuttanti della competizione.

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Le probabili formazioni di Austria-Giordania

L’arriva a questo appuntamento dopo una campagna di qualificazione praticamente impeccabile, conclusa al primo posto del proprio raggruppamento davanti alla Bosnia-Erzegovina. Il lavoro di Rangnick ha dato vita a una squadra riconoscibile, organizzata e aggressiva, capace di costruire gran parte dei propri successi attraverso una fase difensiva estremamente efficace, come dimostrano le sole quattro reti subite durante il percorso verso il Mondiale. L’esperienza internazionale di giocatori come David Alaba, Marcel Sabitzer e Konrad Laimer rappresenta un valore aggiunto importante per una nazionale che punta a superare la fase a gironi e a riportare l’Austria tra le protagoniste del calcio mondiale.Laha invece conquistato la qualificazione più importante della propria storia, confermando una crescita che non appare più episodica. Il percorso degli ultimi anni racconta di una nazionale sempre più competitiva nel panorama asiatico, capace di raggiungere la finale della Coppa d’Asia nel 2023 e quella della Coppa Araba nel 2025. La squadra giordana si affida a un sistema di gioco compatto e ben organizzato, basato sulla solidità difensiva e sulle ripartenze rapide. Gran parte delle speranze offensive passa dal talento di, il giocatore tecnicamente più rappresentativo della rosa, affiancato da elementi che hanno avuto un ruolo decisivo nella storica qualificazione mondiale.A. Schlager; Laimer, Lienhart, Danso, Mwene; X. Schlager, Alaba; Wimmer, Chukwuemeka, Sabitzer; Arnautovic.Rangnick.

Giordania (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Al-Arab, Abu Dahab; Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Abu Taha; Al-Taamari, Al-Mardi; Olwan. Ct: Sellami.

Cosa aspettarsi dalla partita

La sfida inaugurale potrebbe già indirizzare gli equilibri del Girone J. Sulla carta l’Austria parte favorita grazie a una maggiore esperienza internazionale e a una rosa più profonda, ma la Giordania ha dimostrato di saper sfruttare l’entusiasmo e l’organizzazione collettiva per colmare il divario tecnico contro avversari più quotati. Ci si aspetta una gara nella quale gli europei proveranno a imporre ritmo e intensità attraverso il pressing alto, mentre i giordani cercheranno di mantenere compattezza e colpire negli spazi.

Gruppo J, Argentina favorita

L’andamento del gruppo sarà inevitabilmente influenzato anche dalla presenza dell’e dell’, altra formazione in grado di competere per il passaggio del turno. Proprio per questo motivo i tre punti in palio a Santa Clara assumono un peso specifico elevatissimo: per l’Austria rappresentano l’occasione di confermare il proprio status di principale candidata al secondo posto, mentre per lapotrebbero trasformarsi nel primo tassello di un’impresa storica che renderebbe ancora più memorabile il debutto assoluto sulla scena mondiale.

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