Il conto alla rovescia è terminato e l’Inghilterra si appresta a debuttare al Mondialecon l'obiettivo dichiarato di interrompere un digiuno di trionfi che dura ormai da sessant'anni. Alla guida dei Tre Leoni c'è Thomas Tuchel, ma alla vigilia dell'esordio a far discutere sono i dettagli emersi sul suo contratto. La Football Association ha infatti attuato una strategia legale insolita, rinnovando l'accordo con il tecnico prima del calcio d'inizio del torneo. L'obiettivo della federazione è chiaro: proteggere la panchina dalle lusinghe dei grandi club europei, mantenendo comunque una via d'uscita di sicurezza in caso di fallimento sportivo.

Thomas Tuchel, allenatore dell'Inghilterra - Ph GettyImages

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Thomas Tuchel sarà CT fino a Euro 2028 secondo il contratto

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Il paracadute della FA: il licenziamento resta un'opzione

La decisione dinasce da una precisa preoccupazione dell'amministratore delegato della FA, Mark Bullingham. I vertici del calcio inglese sanno che un Mondiale da protagonisti farebbe schizzare la quotazione del tedesco, attirando i top club europei. Per evitare di ritrovarsi improvvisamente con la panchina vacante subito dopo il torneo, la federazione ha inserito un vincolo ferreo:e la FA avrà il potere legale di trattenerlo. Una scelta pensata per dare stabilità all'ambiente ed evitare che le voci di mercato distraggano lo spogliatoio.Se da un lato il CT ha le mani legate sulle dimissioni volontarie, dall'altro la FA si è tutelata con estrema attenzione. Bullingham ha confermato la presenza di rigide clausole di rendimento in ogni accordo: se l'Inghilterra dovesse andare incontro a un disastro sportivo, uscendo prematuramente dal torneo,. Dopo il Mondiale verrà fatto un bilancio approfondito su risultati, gioco e gestione del gruppo. La FA difende la scelta del rinnovo anticipato per far lavorare il mister senza scadenze imminenti, ma la flessibilità dell'accordo dimostra che nessuno è davvero intoccabile.

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