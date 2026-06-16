Tino Livramento arrivava a questo Mondiale non come titolare inamovibile dell'Inghilterra, ma come tassello prezioso per il ct Thomas Tuchel. Il ballottaggio con Spence e O'Reilly per il ruolo di terzino sinistro era uno dei più agguerriti della rosa inglese, ma sfortunatamente questa lotta a tre si è ridotta a due. Il difensore del Newcastle ha subito un infortunio che lo costringerà a dire addio alla campagna mondiale. Per il giovane laterale si sarebbe trattato del primo Mondiale in carriera, un'esperienza che, sebbene non vissuta dall'inizio, sarebbe stata memorabile. Una doccia fredda che rovina i piani dell'Inghilterra alla vigilia del debutto nel Gruppo L contro la Croazia.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Tino Livramento dell'Inghilterra durante la partita amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo Wembley Stadium il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

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Livramento: l'addio al Mondiale dopo una stagione da protagonista

è stata lunghissima, conclusa al dodicesimo posto in Premier League con 26 partite totali. Un impiego arrivato dopo le 45 presenze della scorsa stagione, l'anno della sua definitiva esplosione che aveva convinto Tuchel a inserirlo nella spedizione. Purtroppo, i problemi fisici hanno presentato il conto nel momento peggiore. Il verdetto dello staff medico non ha lasciato speranze: il danno tendineo richiede uno stop immediato e costringerà il terzino a rinunciare al sogno mondiale.

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Adesso Chalobah raggiungerà la spedizione

per un ragazzo reduce da un'annata difficoltosa ma significativa. Questa stagione di Livramento con MagpiesCon il debutto di mercoledì contro la Croazia ormai alle porte,chiamando un sostituto affidabile.prendendo il posto dello sfortunato Livramento. Il difensore offre ampie garanzie tattiche, potendo agire sia da centrale che da terzino bloccato. Chalobah si presenta forte di un'annata da vero stakanovista con il Chelsea, dove ha collezionato ben 47 presenze stagionali arricchite da 3 gol. Sebbene le sue caratteristiche siano differenti rispetto a quelle di Livramento, lo spessore internazionale non gli manca:

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