C'è chi per i Mondiali si prepara con ore e ore di sedute d'allenamento tra palestra e campo, chi stacca la spina giocando alla PlayStation e poi troviamo il Portogallo. La Seleçao portoghese, allenata da Roberto Martinez, sta trascorrendo il proprio ritiro di preparazione alla Coppa del Mondo in Florida, precisamente a Palm Beach Gardens. Una località marittima, scelta appositamente dalla federazione lusitana, per permettere ai calciatori di riposare in spiaggia, prendere il sole e farsi contagiare dall'energia positiva. Tuttavia, questa scelta è stata vista in patria come una mancanza di concentrazione e sono divampate le polemiche.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.

La scelta logistica

Ilè stata l'ultima nazionale a partire alla volta degli Stati Uniti. Non solo per via del debutto in programma mercoledì alle 19:00 ora italiana contro il, ma anche per il caldo soffocante e l'altissima umidità presente nel ritiro in. Per abituarsi al clima infernale,, al sesto Mondiale della carriera, e compagni stanno trascorrendo diverse ore delle loro giornate in spiaggia. E questa scelta ha scatenato le polemiche tra i media portoghesi.

PORTO, PORTUGAL - NOVEMBER 16: Goncalo Ramos del Portogallo festeggia il gol del 2-0 della sua squadra con i compagni durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Portogallo e Armenia allo Stadio do Dragao il 16 novembre 2025 a Porto, Portogallo. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il Portogallo, una delle principali favorite per la vittoria finale, sta ricevendo diverse critiche tra i propri sostenitori. Giornalisti e opinionisti, giunti negli USA per seguire da vicino l'avvicinamento dei lusitani alla Coppa del Mondo, hanno sollevato una possibile mancanza di concentrazione e sottovalutazione dell'avversario. Hanno insistito sui flop fragorosi di due delle nazionali più attese, il Brasile, che non è andato oltre l'1-1 contro un buonissimo Marocco e la Spagna, autentica delusione di questa prima giornata, bloccata sullo 0-0 da Capo Verde.

La risposta dei calciatori alle critiche

A dare una spiegazione su questa scelta singolare di preparare un Mondiale ci ha pensato, terzino destro e centrocampista del: "Sì è vero,, ma non c'è problema.… Andiamo in spiaggia la mattina per abituarci al clima qui in Florida. Non capisco le polemiche, a me sembra perfettamente normale… La sensazione è che passiamo più tempo a divertirci che ad allenarci? Assolutamente no, le sessioni le rispettiamo tutte".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 06 MARZO: Matheus Nunes del Manchester City lascia il campo con le dita legate dopo aver subito un infortunio durante la partita di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League 2023/24 tra Manchester City e F.C. Copenaghen all'Etihad Stadium il 06 marzo 2024 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Come confermato dal portoghese, la scelta di trascorrere del tempo in spiaggia non è frutto dell'improvvisazione o di un impegno preso sotto gamba, ma una decisione studiata dal tecnico Martinez e dallo staff per adattarsi il più velocemente possibile al clima difficoltoso. Vedremo se questa scelta darà i suoi frutti o se, anche il Portogallo, steccherà l'esordio.

Segui lo sport e il calcio in diretta live e streaming gratis su Bet365.