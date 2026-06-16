Numerose critiche per scarsa concentrazione hanno investito il ritiro del Portogallo in Florida
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C'è chi per i Mondiali si prepara con ore e ore di sedute d'allenamento tra palestra e campo, chi stacca la spina giocando alla PlayStation e poi troviamo il Portogallo. La Seleçao portoghese, allenata da Roberto Martinez, sta trascorrendo il proprio ritiro di preparazione alla Coppa del Mondo in Florida, precisamente a Palm Beach Gardens. Una località marittima, scelta appositamente dalla federazione lusitana, per permettere ai calciatori di riposare in spiaggia, prendere il sole e farsi contagiare dall'energia positiva. Tuttavia, questa scelta è stata vista in patria come una mancanza di concentrazione e sono divampate le polemiche.
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La scelta logisticaIl Portogallo è stata l'ultima nazionale a partire alla volta degli Stati Uniti. Non solo per via del debutto in programma mercoledì alle 19:00 ora italiana contro il Congo, ma anche per il caldo soffocante e l'altissima umidità presente nel ritiro in Florida. Per abituarsi al clima infernale, Cristiano Ronaldo, al sesto Mondiale della carriera, e compagni stanno trascorrendo diverse ore delle loro giornate in spiaggia. E questa scelta ha scatenato le polemiche tra i media portoghesi.
Il Portogallo, una delle principali favorite per la vittoria finale, sta ricevendo diverse critiche tra i propri sostenitori. Giornalisti e opinionisti, giunti negli USA per seguire da vicino l'avvicinamento dei lusitani alla Coppa del Mondo, hanno sollevato una possibile mancanza di concentrazione e sottovalutazione dell'avversario. Hanno insistito sui flop fragorosi di due delle nazionali più attese, il Brasile, che non è andato oltre l'1-1 contro un buonissimo Marocco e la Spagna, autentica delusione di questa prima giornata, bloccata sullo 0-0 da Capo Verde.
🐐 🏝️ pic.twitter.com/iAut4Wde0G— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 13, 2026
La risposta dei calciatori alle criticheA dare una spiegazione su questa scelta singolare di preparare un Mondiale ci ha pensato Matheus Nunes, terzino destro e centrocampista del Manchester City: "Sì è vero, spesso andiamo al mare, ma non c'è problema. Trascorrere molto tempo in spiaggia è una parte integrante della nostra preparazione… Andiamo in spiaggia la mattina per abituarci al clima qui in Florida. Non capisco le polemiche, a me sembra perfettamente normale… La sensazione è che passiamo più tempo a divertirci che ad allenarci? Assolutamente no, le sessioni le rispettiamo tutte".
Come confermato dal portoghese, la scelta di trascorrere del tempo in spiaggia non è frutto dell'improvvisazione o di un impegno preso sotto gamba, ma una decisione studiata dal tecnico Martinez e dallo staff per adattarsi il più velocemente possibile al clima difficoltoso. Vedremo se questa scelta darà i suoi frutti o se, anche il Portogallo, steccherà l'esordio.
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