Un violento temporale si è abbattuto su Palm Beach e ha stravolto la vigilia del Portogallo ai Mondiali. La nazionale lusitana, impegnata nella preparazione della sfida d’esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, ha dovuto rinunciare sia alla conferenza stampa sia all’allenamento ufficiale. Le forti piogge e il rischio di fulmini hanno spinto le autorità locali ad attivare i protocolli di sicurezza, imponendo l’evacuazione dell’area del Gardens North County District Park. La squadra si è trasferita immediatamente in una struttura protetta, dove ha proseguito il lavoro con una seduta fisica al coperto. Per evitare nuovi disagi, la Federazione portoghese ha deciso di modificare il programma della giornata successiva, anticipando gli appuntamenti previsti alla vigilia del debutto iridato.

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Portogallo, vigilia complicata ai Mondiali: maltempo costringe a rivedere il programma

La vigilia dell’esordio mondiale delcontro la Repubblica Democratica delè stata segnata da un. Il forte temporale che si è abbattuto sull’area diha costretto gli organizzatori a interrompere tutte le attività previste all’aperto. La prima conseguenza è stata l’annullamento della conferenza stampa programmata con la partecipazione di Matheus Nunes. Poco dopo, inizialmente rinviato e successivamente cancellato per ragioni di sicurezza. Le autorità locali hanno applicato i protocolli previsti per eventi atmosferici di questa intensità, ordinando lo sgombero della zona allestita accanto al campo di allenamento. Giornalisti e personale sono stati invitati a lasciare l’area, mentre la delegazione portoghese

LISBONA, PORTOGALLO - 6 GIUGNO: Joao Cancelo del Portogallo durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Cile all'Estadio Nacional do Jamor il 6 giugno 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

La Federazione calcistica portoghese ha spiegato che la squadra aveva già predisposto un piano alternativo per situazioni di emergenza. I giocatori hanno quindi svolto una sessione di lavoro fisico all’interno di un padiglione, mantenendo il programma di preparazione senza esporsi ai rischi legati al maltempo. Le previsioni meteorologiche per le ore successive non hanno però rassicurato gli organizzatori. I meteorologi locali hanno infatti segnalato la possibilità di nuovi temporali nella stessa fascia oraria. Per questo motivo la federazione ha deciso di anticipare gli appuntamenti previsti per lunedì. La conferenza stampa e l’allenamento si terranno in mattinata, con l’obiettivo di evitare ulteriori disagi e consentire alla squadra di preparare al meglio il debutto iridato.

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