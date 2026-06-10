L'attesa per l'inizio del Mondiale 2026 è ormai agli sgoccioli e il Portogallo di Roberto Martinez si appresta a inaugurare la sua spedizione tra Messico, Stati Uniti e Canada. Il debutto ufficiale nel Gruppo K è fissato per mercoledì 17 giugno a Houston, dove i lusitani affronteranno l'imprevedibile nazionale della Repubblica Democratica del Congo. Questa sfida inaugurale rappresenta il primo vero banco di prova per confermare le ambizioni di un gruppo ricco di talento, chiamato a dimostrare sul campo i favori del pronostico in un girone che prevede anche i successivi incroci con Uzbekistan e Colombia.

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Le dichiarazioni su Ronaldo di Roberto Martinez, CT del Portogallo

Il Commissario Tecnico ha parlato ai microfoni di, sottolineando sempre l'importanza diche con il Portogallo, di cui è ovviamente il miglior marcatore di sempre conin, giocherà il suo sesto Mondiale consecutivo entrando sempre di più nella storia. Questa potrebbe essere l'ultima occasione per il campione portoghese di vincere la tanto ambita Coppa del Mondo, dopo essere riuscito ad alzare(2016)(2018-2019 e 2024-2025) trasformando decisamente la storia della nazionale portoghese.

LISBONA, PORTOGALLO - 6 GIUGNO: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita amichevole internazionale tra Portogallo e Cile all'Estadio Nacional do Jamor il 6 giugno 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il CT ha iniziato l'intervista parlando di come Ronaldo abbia contribuito a tutte le qualificazioni del Portogallo nelle grandi competizioni: "Ricordiamo che il Portogallo si è qualificato a sette Mondiali consecutivi, ora nove in totale, da quando Cristiano Ronaldo è arrivato in nazionale. Ha dato un'incredibile continuità nelle qualificazioni ai grandi tornei".

Continua a elogiare il numero 7, esempio per tutti gli appassionati per l'amore che lui ha dato a questo sport: "Un calciatore unico che ha cambiato questo sport. Il suo impegno nei confronti del calcio è ancora un esempio per molti giovani. Ventuno anni di servizio per la nazionale, 227 partite con la maglia della selezione e il numero di gol. Nessun altro giocatore ci è mai riuscito, tutti questi dati rendono Cristiano Ronaldo un'icona".

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Infine dichiara che per lui Ronaldo è, nonostante l'età avanzata: " Il suo atteggiamento è fresco come quello di un diciottenne che gioca per la prima volta in nazionale. Cristiano non può essere sostituito, ma come per ogni cosa bisogna trovare soluzioni e percorrere strade diverse per avere una squadra offensiva in grado di produrre lo stesso numero di gol. I numeri di Cristiano non possono essere replicati da un singolo sostituto, è impossibile".

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