Alessandro Savoldi

I top e i flop della 33a giornata di Serie A: la Juve vede la Champions, crisi Como?
Promossi e bocciati di giornata
Sin da piccolissimo, appassionato di sport a tutto tondo, dal calcio al basket, passando per i motori e il ciclismo. Oltre al risultato, affascinato dalle storie che portano a esso, eterno innamorato degli underdog, fermamente convinto che lo sport sia molto di più di una gara, una partita o un torneo. Classe 2001, laureato in Mediazione Linguistica nel 2023, a DerbyDerbyDerby da inizio 2025. Come inviato seguo l'Inter U23 e la Primavera nerazzurra nel calcio e la Pallacanestro Cantù nel basket. Sempre con passione, attenzione e tanta cura dei dettagli.
Promossi e bocciati di giornata
Qualcuno ha convinto, qualcuno no
Un racconto tra passato e presente
Chi ha convinto e chi no
Chi è andato bene, chi è andato male
Chi ha convinto e chi no
Promossi e bocciati di giornata
Qualcuno ha convinto, qualcuno no
I nerazzurri puntano su di lui
Cosa ci è piaciuto e cosa meno
Chi ha convinto e chi no
Chi convince e chi no
Qualcuno ha convinto, qualcuno ha deluso
Chi ha convinto e chi no
Cosa è andato bene, cosa no
Chi ha fatto bene e chi no
Chi vince e chi sbaglia
Tante certezze a chiudere il 2025
Come potrebbe andare all'Emirates Stadium
Chi ha convinto e chi no
Chi ha fatto bene e chi invece no
Chi ha convinto e chi no
Cosa ci lascia l'ultimo turno
Tanta qualità in questo fine settimana
Episodio gravissimo in Terza Categoria u21
Cosa ha detto la Serie A prima della sosta
Le divise più belle
Scelte giuste e rivedibili
Chi ha convinto e chi ha deluso
Chi ha vinto, chi ha convinto e chi no