Alessandro Savoldi

Sin da piccolissimo, appassionato di sport a tutto tondo, dal calcio al basket, passando per i motori e il ciclismo. Oltre al risultato, affascinato dalle storie che portano a esso, eterno innamorato degli underdog, fermamente convinto che lo sport sia molto di più di una gara, una partita o un torneo. Classe 2001, laureato in Mediazione Linguistica nel 2023, a DerbyDerbyDerby da inizio 2025. Come inviato seguo l'Inter U23 e la Primavera nerazzurra nel calcio e la Pallacanestro Cantù nel basket. Sempre con passione, attenzione e tanta cura dei dettagli.