Festa grande per i lariani, che ora tenteranno l'assalto alla Champions League. Decisamente negativo il periodo del Milan
Top e flop della 36a giornata di Serie A: eccoli. In un turno che consacra il Como, a due anni esatti dalla promozione nella massima serie, c'è tanto altro di cui parlare.
2 giornate al termine del campionato 👀 pic.twitter.com/KyA6Ybs7hL— Lega Serie A (@SerieA) May 11, 2026
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I top di giornata: il Como in Europa, duello Roma-Juve ma...Como si dice Europa? Al Bentegodi la banda di Fabregas vince una partita non semplice contro il Verona, agguerrito e ben messo in campo, e conquista un posto nelle competizioni Uefa per la stagione 26/27. Poco importa se sarà Champions, Europa o Conference: per i lariani è già storia. In condizioni pressoché irripetibili altrove, forse, ma il lavoro svolto da società, tecnico e giocatori è encomiabile, non solo con la Prima Squadra. Anche la Primavera ha conquistato nel weekend la promozione dal Campionato Primavera-2 al Primavera-1, dimostrazione di un approccio di crescita a 360°, anche nel calcio femminile, con la promozione in Serie A della Prima Squadra e la promozione della formazione Primvera nella massima categoria. Idee, visione, investimenti: "Como si dice Europa", senza punto di domanda.
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Tanto della corsa Champions passerà invece dalla vena realizzativa di un alieno atterrato in Serie A in inverno: Donyell Malen, altri due gol contro il Parma. Al di là delle polemiche post gara, la Roma reagisce quando sembrava prossima al ko tecnico e ora la corsa Champions è più viva che mai. Quattro squadre in tre punti per due posti per un finale mozzafiato. E quanto fa male, adesso, quel gol di Gatti nel 3-3 dell'Olimpico contro la Juventus. Proprio la Juve batte il Lecce e va al terzo posto in solitaria: i bianconeri sono favoriti per un posto nelle prime quattro, ma occhio, perché la Fiorentina e il Toro sognano lo sgambetto.
Doppio colpaccio esterno, invece, per Bologna e Atalanta. In due momenti molto diversi, con l'Atalanta che non sa quale sarà il suo futuro, mentre Italiano è più out che in, due delle deluse di questa stagione si tolgono lo sfizio di andare a vincere in due stadi prestigiosi come il Maradona e il Meazza. Curiosamente il risultato è lo stesso, un pirotecnico 2-3. Qui qualche merito in più va al Bologna, capace di reagire dopo essersi fatto rimontare dai partenopei.
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I flop della 36a di Serie A: ... occhio al Milan. Male anche il NapoliDomenica sera da incubo a San Siro per un Milan che ora vede seriamente in pericolo il quarto posto. Una squadra involuta, distratta, irriconoscibile (in difesa) perde contro l'Atalanta ed è pienamente invischiata nella lotta Champions. I rossoneri ora tremano, perché la trasferta di Marassi, con mezza squadra squalificata, tutto è tranne che banale. Allegri ha passato tutta la stagione a fare la conta dei punti: un messaggio tremendo, autoimposizione di limiti al di là di quelli già presenti. Con la rosa che ha, con una sola partita a stagione, il Milan avrebbe dovuto fare di più.
Anche il Napoli ha ormai tirato completamente i remi in barca e perde contro il Bologna in casa. Il quarto posto, complice un calendario tutto sommato più agevole della concorrenza, non dovrebbe essere in pericolo, ma la spina è completamente staccata dalla presa. I partenopei si trascinano stancamente alla fine di una stagione che, a conti fatti, non si può che definire deludente, anche se l'alibi infortuni è sicuramente da considerare. Ultimo flop per il Lecce. Non per il risultato, per carità: perdere con la Juventus ci sta. Se il tuo allenatore però, come ha detto dopo la gara, ha calcato la mano sui calci d'inizio avversari, non è accettabile prendere gol dopo 10 secondi, figlio di una leggerezza insostenibile per una squadra che deve salvarsi.
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