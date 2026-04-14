I top e i flop della 32a giornata di Serie A: l’Inter se ne va, sorpasso Juve

Come capita in ogni campionato, ci sono giornate che pesano e spostano più di altre. In un turno apparentemente favorevole alle inseguitrici, la zampata a Como e i passi falsi rivali lanciano i nerazzurri.

Alessandro Savoldi 14 aprile - 09:17

Napoli e Milan sbagliano, seppur in modi diversi. L'Inter anche ma riesce a rimediare: è questo il riassunto perfetto della 32a giornata di Serie A. I nerazzurri, partiti malissimo a Como, hanno saputo mettere una pezza, complici le sbavature dei lariani e ora sono sul rettilineo finale verso il tricolore. Ecco chi ha convinto e chi no in questo turno di campionato.

I top della 32a giornata di Serie A: Inter, scudetto a un passo. La Juve vede la Champions — La copertina e probabilmente anche la Serie A, se la prende l'Inter. I nerazzurri vincono una partita stranissima a Como, riscoprendo l'importanza di un Thuram nella sua versione migliore e di un Dumfries sempre incisivo a primavera, quando le partite e i punti valgono doppio. Allo stesso tempo, la squadra di Chivu riscopre i suoi limiti e i suoi punti deboli, da sostituire in estate. Rinnovare dopo aver vinto uno scudetto, che ormai appare scontato, è più facile che farlo dopo una sconfitta e, questa volta, la ristrutturazione non può più essere rimandata. L'allenatore nerazzurro però è stato bravo, anche nei momenti di difficoltà, a gestire un gruppo che dopo l'anno scorso sembrava agli sgoccioli. C'è tanto della sua capacità umana quindi in questo tricolore che si staglia all'orizzonte.

Gran weekend, a Bergamo ma anche a Como e a Milano visti i risultati, per la Juventus. Il gol di Boga manda al quarto posto la banda di Spalletti, che ora ha il coltello dalla parte del manico per la corsa alla Champions League. I bianconeri vincono 0-1, disputando probabilmente la partita meno brillante delle ultime settimane sul piano del gioco, ma i tre punti contano più di ogni altra cosa. A sei tappe dal termine di questo campionato le cose si mettono bene per la Juve, che però non può alzare la guardia ora e settimana prossima deve continuare a correre contro il Bologna, prima dello scontro diretto con il Milan.

L'Udinese si regala una pomeriggio da sogno a San Siro. Lo 0-3 maturato sabato pomeriggio è un risultato imprevedibile ma assolutamente giusto, ovviamente per demeriti dei rossoneri ma anche per enormi meriti degli ospiti. Quattro i protagonisti principali, a partire da Atta, incantevole con le sue movenze raffinate, a volte indolente ma maledettamente talentuoso. E poi Davis, travolgente quando sta bene, davvero da piani alti della classifica e Okoye, con una grande parata su Saelemaekers al sapore di riscatto. Infine, Zaniolo. La vittoria a Milano, nella quale non va a segno ma in cui è dominante, lascia più di qualche dubbio sulla scelta di non portarlo in Nazionale per i playoff. Nessun dubbio invece sul suo valore e sul suo recupero, ormai completato alla grande. Anzi, forse aver scelto una piazza più tranquilla lo ha aiutato in questo percorso.

In top anche Fiorentina e Cagliari. Stesso risultato sul campo, stesso verdetto di classifica: anche la viola e i sardi si avvicinano sensibilmente alla salvezza. La squadra di Vanoli ha chiuso la giornata con una bella vittoria interna ai danni di una Lazio che non ha più nulla da chiedere alla Serie A e che ormai gioca in attesa della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il Cagliari invece vince uno scontro salvezza ad altissima tensione e va a +6 su Lecce e Cremonese. A deciderla Esposito, uomo immagine di una stagione che la squadra di Pisacane ha interpretato quasi sempre con la giusta intensità fisica e mentale. Non era scontato, bravo l'allenatore campano a tenere la barra dritta anche nei momenti di difficoltà che ci sono stati durante l'annata.

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I flop di questa giornata: Milan horror. Napoli, cosa vuoi fare da grande? — Flop assoluto e totale per il Milan di Massimiliano Allegri con lo 0-3 subito in casa dall'Udinese. Se qualche settimana fa guardava all'Inter davanti con il pensiero di una rimonta che avrebbe avuto il sapore dell'impresa, ora per l'allenatore di Livorno è doveroso sistemare gli specchietti. Il Como, seppur sconfitto contro l'Inter, e la Juve hanno il vento in poppa e tra due settimane Milan-Juventus rischia di essere spartiacque cruciale per la stagione dei rossoneri. Il problema principale? Gli attaccanti. Tra chi non sta bene fisicamente, tra chi non convince, tra chi non lo ha mai fatto, il Milan ha bisogno di ritrovare i gol. Settimana prossima la trasferta di Verona può e deve essere un'occasione per farlo.

Passo falso da titoli di coda anche per il Napoli. Sulla stagione dei partenopei ci sarebbe tanto, tantissimo da dire. Dalla difficile coesistenza tecnica dei "Fab 4" nella lavagnetta di Conte alle decine di gare saltate per infortuni, fino a un gioco non sufficiente per quello che è lo status dei partenopei, due volte campioni d'Italia negli ultimi tre anni e del suo allenatore. La sensazione è che, per fare un passo in più, magari anche in Europa, la società debba pensare di fare un passo oltre a Conte. Come Allegri alla Juventus nel 2014, come Inzaghi all'Inter nel 2022: messe delle solidissime fondamenta con il salentino, ora serve rifinire. Vedremo cosa accadrà in estate.

L'ultimo flop se lo prende la Cremonese. Si è parlato tanto dei grigiorossi in questa rubrica, anche quando magari la zona retrocessione era più lontana. Il calendario della squadra di Gianpaolo offre diverse occasioni per scampare l'incubo retrocessione, così come quello del Lecce. Due squadre che giocano tutt'altro che bene, per usare un eufemismo, e che sperano nell'episodio per sbloccare la partita, si contenderanno fino all'ultimo la permanenza in Serie A. È successo anche a Cagliari, con la Cremo che non ha praticamente creato nulla in quella che era la partita più importante della stagione. Un atteggiamento difficile da spiegare, vista anche lo spettacolare supporto dei tifosi nella trasferta più lunga del campionato.