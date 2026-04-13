E' il momento più buio della carriera di Leao al Milan: 2 gol nelle ultime 12 partite e la contestazione di San Siro. Lo scenario di mercato

Samuele Dello Monaco 13 aprile - 18:17

Rafael Leao sta attraversando il momento più difficile della sua avventura al Milan. L'attaccante portoghese, apparso spento e avulso dal gioco nelle ultime uscite, è stato duramente fischiato dal pubblico di San Siro durante la sfida contro l'Udinese, segnando un probabile punto di rottura con l'ambiente rossonero.

Leao-Milan, punto più basso — Analizzando il rendimento in campo, i numeri stagionali di Rafael Leao risultano ormai impietosi. Da lui ci si aspettava il definitivo salto di qualità come leader e trascinatore del Milan, ma le recenti apparizioni hanno restituito l'immagine di un giocatore tatticamente scarico, privo di intensità e lontano dal gol. Ovviamente occorre sottolineare lo stato di salute del portoghese, mai al 100% della forma. La pubalgia e i vari infortuni subiti nel corso della stagione ne hanno condizionato il rendimento.

Sul fronte del calciomercato, sebbene non siano ancora pervenute offerte ufficiali sulla scrivania del Milan, lo scenario intorno a Rafael Leao è radicalmente cambiato. La scelta della società di non considerarlo più un elemento incedibile è la diretta conseguenza del momento critico che il portoghese sta vivendo. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>