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Leao, con l’offerta giusta il Milan valuta l’addio: San Siro fischia e i gol mancano

Milan
E' il momento più buio della carriera di Leao al Milan: 2 gol nelle ultime 12 partite e la contestazione di San Siro. Lo scenario di mercato
Samuele Dello Monaco
Samuele Dello Monaco

Rafael Leao sta attraversando il momento più difficile della sua avventura al Milan. L'attaccante portoghese, apparso spento e avulso dal gioco nelle ultime uscite, è stato duramente fischiato dal pubblico di San Siro durante la sfida contro l'Udinese, segnando un probabile punto di rottura con l'ambiente rossonero.

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Leao-Milan, punto più basso

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Analizzando il rendimento in campo, i numeri stagionali di Rafael Leao risultano ormai impietosi. Da lui ci si aspettava il definitivo salto di qualità come leader e trascinatore del Milan, ma le recenti apparizioni hanno restituito l'immagine di un giocatore tatticamente scarico, privo di intensità e lontano dal gol. Ovviamente occorre sottolineare lo stato di salute del portoghese, mai al 100% della forma. La pubalgia e i vari infortuni subiti nel corso della stagione ne hanno condizionato il rendimento.

Sul fronte del calciomercato, sebbene non siano ancora pervenute offerte ufficiali sulla scrivania del Milan, lo scenario intorno a Rafael Leao è radicalmente cambiato. La scelta della società di non considerarlo più un elemento incedibile è la diretta conseguenza del momento critico che il portoghese sta vivendo. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>

 

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