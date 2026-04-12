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Milan, Leao nel mirino della tifoseria dopo il ko con l’Udinese: pioggia di critiche sui social

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Rafael Leao esce da San Siro tra i fischi del pubblico e continua ad essere il principale bersaglio dei tifosi del Milan
Luca Paesano
Luca Paesano Caporedattore 

Una serata da dimenticare quella di ieri sera a San Siro per il Milan, uscito sconfitto con un pesante 0-3 dal match contro l'Udinese. Si tratta del terzo ko nelle ultime quattro partite per i rossoneri, dopo le precedenti due sconfitte contro Lazio e Napoli. Dagli spalti della Scala del calcio i tifosi cominciano a mugugnare, e per estensione poi il malcontento si sposta sui social. Massimiliano Allegri e Rafael Leao sono i due più bersagliati.

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